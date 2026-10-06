به گزارش میراث آریا؛ محمدابراهیم زارعی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با تأکید بر جایگاه پژوهشگاه در انجام مطالعات تخصصی میراث فرهنگی گفت: مطالعات و فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با میراث فرهنگی زیر آب بهتر است در پژوهشگاه دنبال شود و برای پیشبرد این موضوع، نمایندگان دستگاه‌های مرتبط در قالب یک کمیته یا کارگروه تخصصی مشارکت داشته باشند.

وی افزود: معرفی نمایندگان رسمی دستگاه‌های مختلف می‌تواند هماهنگی میان نهادهای مرتبط و پیگیری منظم موضوع را تسهیل کند.

البته در ابتدای جلسه منیر خلقی مدیر امور بین الملل و حقوقی پژوهشگاه به تشریح و گزارش اقدامات به عمل آمده در چارچوب مصوبات جلسه پیشین پرداخت.

در ادامه ناخدا سهیل اسدی، نماینده معاونت راهبردی موسسه مطالعات راهبردی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر ضرورت برخورداری اقدامات مرتبط با کنوانسیون از پشتوانه پژوهشی، بر تقویت همکاری میان پژوهشگاه و دستگاه‌های دریایی تأکید کرد.

وی از جمله محورهای پیشنهادی همکاری را پشتیبانی فنی از عملیات باستان‌شناسی زیر آب، ایجاد سازوکار گزارش‌دهی سریع کشفیات اتفاقی شناورهای نظامی، آموزش تخصصی کارکنان و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای عنوان کرد.

اسدی همچنین بر امکان استفاده از ظرفیت‌های فنی و تجهیزاتی نیروی دریایی برای پشتیبانی از مطالعات و پروژه‌های باستان‌شناسی زیر آب تأکید کرد.

در این نشست همچنین بر بررسی ظرفیت‌های همکاری در خلیج فارس و دریای خزر، همکاری با دستگاه‌های محیط‌زیستی و دانشگاه‌ها، تدوین تفاهم‌نامه‌های بین‌دستگاهی و ایجاد پایگاه داده مشترک از مناطق حساس میراث فرهنگی زیر آب تأکید شد.

حاضران همچنین ضرورت پیش‌بینی اعتبارات، تجهیزات و برنامه‌های میدانی مورد نیاز برای اجرای مفاد فنی کنوانسیون و تدوین چارچوب مشخص برای پروژه‌های باستان‌شناسی زیر آب را مورد توجه قرار دادند.

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