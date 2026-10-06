به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیمان محمدی امروز ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: مجتمع گردشگری آزادی نیر شامل بخش‌های مختلف از جمله واحدهای آبدرمانی عمومی، استخرهای اختصاصی، اسپا و واحدهای اقامتی در حال احداث است.

سرمایه‌گذار مجتمع گردشگری آزادی نیر با اشاره به اینکه فاز اول این مجموعه شامل یک واحد آبدرمانی عمومی و استخرهای اختصاصی در حال بهره‌برداری است، افزود: از ابتدای پروژه تا به امروز بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای آن هزینه شده است و پروژه در حال تکمیل قرار دارد.

او تاکید کرد: با توجه به روند پروژه و میزان پیشرفت آن انتظار داریم که تا پایان سال واحد دوم آبدرمانی عمومی را نیز به بهره‌برداری برسانیم و ۱۴ واحد اقامتی نیز در این مجموعه در دست احداث است که تکمیل و بهره‌برداری واحدهای اقامتی برای سه ماهه دوم سال آینده پیش‌بینی می‌شود.

محمدی ضمن تاکید بر اینکه پروژه مجتمع آزادی برای دریافت تسهیلات معرفی شده است و درصورت تحقق آن تکمیل مجموعه تسریع خواهد شد، ادامه داد: در حال حاضر و با فعالیت فاز اول مجموعه برنامه‌های مختلفی برای تورهای گردشگری برگزار می‌شود و تکمیل مجموعه می‌تواند در توسعه گردشگری شهرستان موثر باشد.

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