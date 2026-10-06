به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا امیدی‌راد اظهار کرد: روز پنج‌شنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ در پی گزارش‌های واصله مبنی بر حضور افراد مشکوک در ارتفاعات منطقه کجید، مأموران پایگاه حفاظتی میراث‌فرهنگی شهرستان املش با رصد اطلاعاتی و برنامه‌ریزی دقیق، حضور این افراد را در عرصه تاریخی تحت پایش قرار دادند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان افزود: این عملیات ضربتی که با تعقیب و گریز همراه بود، عوامل انتظامی پاسگاه کجید موفق شدند عرصه را بر متخلفان تنگ کرده و ضمن توقیف یک دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه موتورسیکلت، ۵ نفر از حفاران غیرمجاز را دستگیر کنند. در بازرسی از وسایل همراه این افراد، یک دستگاه فلزیاب پیشرفته به همراه متعلقات مربوطه کشف و ضبط شد.

او ضمن قدردانی از تعامل سازنده عوامل انتظامی و پایگاه حفاظتی شهرستان املش، خاطرنشان کرد: حفظ و حراست از مواریث کهن این سرزمین، خط قرمز ماست و یگان حفاظت با تکیه بر مشارکت‌های مردمی و همکاری تنگاتنگ با ضابطین قضایی، کوچک‌ترین تحرکات سوداگران عتیقه را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. متهمان بازداشت شده نیز جهت سیر مراحل قانونی و تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

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