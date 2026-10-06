بارگاه شمس تبریزی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد

به گزارش میراث آریا، در اجرای ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب آذرماه ۱۳۵۲، بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب سال ۱۳۶۴ و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷، اثر فرهنگی «بارگاه شمس تبریزی» (Shrine of Shams-e Tabrizi) به دلیل دارا بودن معیارهای ۶ و ۱۰ ثبت، به شماره ۳۴۵۹۴ در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

این اثر در استان آذربایجان غربی، شهرستان خوی، شهر خوی، بلوار شمس تبریزی واقع شده است.

ثبت این بارگاه تاریخی که منسوب به شمس تبریزی، عارف و مراد مولانا جلال‌الدین بلخی است، گامی مهم در جهت حفاظت و معرفی بهتر این میراث معنوی و فرهنگی ارزشمند محسوب می‌شود.

بارگاه شمس تبریزی در خوی، پس از دو دهه تلاش، ۱۵ مهرماه جاری افتتاح می‌شود.

این محل بر اساس اسناد تاریخی و تأیید پژوهشگران، شناسایی و با کاوش‌های باستان‌شناسی تثبیت شد. بارگاه شمس مجموعه‌ای ۷ هزار متری با گنبدخانه، کتابخانه ۸ هزار جلدی و فضاهای پژوهشی ساخته است.

خوی قرار است به قطب گردشگری عرفانی تبدیل شود.

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