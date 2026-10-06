مهلت ارسال آثار به جشنواره موسیقی جوان تمدید شد/ اجرای «گروه قمر» در نیاوران

به گزارش میراث آریا، از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، با توجه به شرایط موجود، درخواست‌ها و تماس‌های فراوان متقاضیان برای ثبت‌نام، طبق روال معمول برای امکان حضور حداکثری شرکت‌کنندگان، دبیرخانه «نوزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان»، زمان ارسال آثار به این دوره از جشنواره را تا پایان وقت اداری پنجشنبه ۳۰ مهرماه تمدید کرد.

علاقه‌مندان برای شرکت در نوزدهمین جشنوار ملی موسیقی جوان، چنانچه در خصوص فراخوان و یا ثبت‌نام در سامانه بامک سؤالی داشتند می‌توانند با دبیرخانه جشنواره تماس حاصل کنند.

نوزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به دبیری حمیدرضا اردلان در چهار بخش اصلی «موسیقی دستگاهی»، «موسیقی نواحی»، «موسیقی کلاسیک غربی»، «آهنگسازی» و یک بخش ویژه «شناخت و حفظ ردیف» برگزار خواهد شد.

‌این جشنواره برای سه گروه سنی «الف» ۱۵ تا ۱۸ سال؛ متولدین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹، «ب» ۱۹ تا ۲۳ سال؛ متولدین سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ و «ج» ۲۴ تا ۲۹ سال؛ متولدین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ طراحی شده است. متقاضیانی که سن آن‌ها از ۱۵ سال کمتر است، در صورت آمادگی و تمایل، می‌توانند آثار خود را برای بررسی در گروه «الف» ارسال کنند.

متقاضیان می‌توانند با ثبت‌نام و ارسال اجرای رپرتوار مشخص‌شده برای هر بخش به صورت ضبط ویدئویی در موعد مقرر (تا ۱۵مهرماه ۱۴۰۵) از طریق سامانه «بامک» در این جشنواره شرکت کنند. پس از بررسی و ارزیابی آثار ارسالی، توسط هیات‌های داوران از پذیرفته‌شدگان برای شرکت در مرحله نهایی دعوت به عمل خواهد آمد.

نوزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با مشارکت گسترده استادان برجسته موسیقی کشور توسط انجمن موسیقی ایران و با حمایت دفتر امور موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، به متن کامل فراخوان (فایل پی‌دی‌اف) در سایت انجمن موسیقی ایران به نشانی www. nay. ir و سایت جشنواره ملی موسیقی جوان به نشانی www. nfym. ir مراجعه کنند.

کنسرت نوید دهقان در فرهنگسرای نیاوران

نوید دهقان با همراهی گروه «قمر»، پنجشنبه ۱۶ مهرماه ساعت ۲۱ در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران روی صحنه خواهدرفت و به اجرای مجموعه‌ای از ملودی‌های موسیقی اصیل ایرانی خواهد پرداخت.

علی‌رضا گرانفر (سنتور)، مرتضی صنایعی (نی)، امین حیدری (عود)، شاهین صفایی (تار)، فرهاد صفری (تنبک) و آرین رضایی (دف) از اعضای گروه «قمر» هستند. نوید دهقان نیز علاوه بر خوانندگی و نوازندگی کمانچه، آهنگسازی و سرپرستی این گروه را بر عهده دارد.

کنسرت ستارگان گیتار ایران در فرهنگسرای ارسباران

به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، کنسرت گیتارمحور و بی‌کلام گروه موسیقی امیرشهاب با عنوان «ستارگان گیتار ایران» امروز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ساعت ۲۰ در فرهنگسرای ارسباران تهران به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا برگزار می‌شود.

گیتاریست‌های حرفه‌ای و صاحب‌نام این بار با اجرایی متفاوت از قطعاتی خاص، نمایشی دیدنی از دنیای گیتار را برای علاقه‌مندان موسیقی تلفیقی و بداهه‌نوازی رقم خواهند زد. عرفان سعدی، شهاب خرمی، آندره خاچیکیان (گیتار)، دومیم صداقت (گیتار بیس) و یاشار مجتهدزاده (درامز) از نوازندگان این کنسرت هستند.

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