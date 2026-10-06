به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ظهر امروز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست مشترک با سیدپرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، که با حضور معاونان دو دستگاه در مجموعه سعدآباد برگزار شد، با تشریح ظرفیت‌های همکاری در حوزه سرمایه‌گذاری، گردشگری و صنایع‌دستی، بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به فرصت‌های مولد اقتصادی و اجتماعی تاکید کرد.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه سرمایه‌گذاری و گردشگری اظهار کرد: ما در حوزه سرمایه‌گذاری و گردشگری، ظرفیت‌های قابل توجهی در اختیار داریم که می‌توان از طریق تعریف کاربری مناسب، ارزش افزوده قابل توجهی برای آن‌ها ایجاد کرد.

او با اشاره به تجربه یکی از خیران اصفهانی در حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری افزود: یکی از خیران اصفهانی که در ساخت حدود ۱۰۰ مدرسه مشارکت داشته است، برای احداث یک هتل پنج‌ستاره پلاس اقدام کرده و تجهیزات کامل این هتل را از نقاط مختلف دنیا تامین و از طریق حمل‌ونقل دریایی وارد کرده است. این نمونه نشان می‌دهد که اگر ظرفیت‌های موجود به‌درستی تعریف و فعال شوند، می‌توان ارزش اقتصادی آن‌ها را چندین برابر افزایش داد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد: هدف این است که از طریق تعریف کاربری مناسب، از خام‌فروشی زمین جلوگیری کنیم و زمینه را برای سرمایه‌گذاری مولد فراهم کنیم. یکی از دلایل پیگیری این موضوع نیز افزایش سرانه گردشگری در کشور است.

صالحی‌امیری با تبیین نقش بنیادها و ستادهای مرتبط در این فرآیند گفت: این مجموعه‌ها می‌توانند دو ماموریت مهم را دنبال کنند؛ نخست، جلوگیری از خام‌فروشی زمین از طریق تعریف کاربری و ایجاد ارزش افزوده و دوم، شناسایی و معرفی سرمایه‌گذاران به پروژه‌های مناسب.

او ادامه داد: ما در جامعه سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری، شناخت خوبی از ظرفیت‌ها و منابع موجود داریم و می‌توانیم سرمایه‌گذارانی را که منابع مالی و انگیزه لازم را دارند، به پروژه‌های مناسب معرفی کنیم.

تولید و بازاریابی؛ دو ماموریت کلیدی در صنایع‌دستی

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه با تاکید بر ضرورت بازطراحی زنجیره اقتصادی صنایع‌دستی، گفت: در حوزه صنایع‌دستی نیز مأموریت اصلی را می‌توان در دو کلمه خلاصه کرد: تولید و بازاریابی.

صالحی‌امیری افزود: اگر سازوکاری ایجاد شود تا تولیدکنندگان صنایع‌دستی بتوانند مستقیما وارد بازار شوند و محصولات خود را عرضه کنند، بخش قابل توجهی از منافع اقتصادی که امروز نصیب واسطه‌ها می‌شود، مستقیما به هنرمندان و تولیدکنندگان خواهد رسید.

او با اشاره به ضرورت کاهش فاصله میان تولیدکننده و بازار تصریح کرد: در حال حاضر، در برخی موارد بخش قابل توجهی از ارزش محصول در فرآیند واسطه‌گری از بین می‌رود، در حالی که اگر تولیدکننده مستقیما به بازار دسترسی داشته باشد، می‌تواند سهم بیشتری از ارزش نهایی محصول را به دست آورد. هدف ما نیز ایجاد انگیزه برای تجاری‌سازی صنایع‌دستی و تقویت بازار فروش محصولات است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: برای تحقق این هدف، باید نقاطی را که دارای تمرکز هنرمندان و ظرفیت تولید صنایع‌دستی هستند، شناسایی کنیم و متناسب با ظرفیت هر منطقه، مکان‌های مناسب برای عرضه مستقیم محصولات ایجاد کنیم.

او با اشاره به ظرفیت صنایع‌دستی در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: زاهدان یکی از مناطقی است که ظرفیت قابل توجهی در حوزه صنایع‌دستی دارد. در این منطقه، صدها نفر از هنرمندان در زمینه‌هایی مانند سوزن‌دوزی فعالیت می‌کنند و محصولات تولیدی نیز ظرفیت صادراتی دارند.

صالحی‌امیری گفت: می‌توان بازارچه‌ها و مراکز عرضه صنایع‌دستی را در زاهدان، زابل و دیگر مناطق دارای ظرفیت ایجاد کرد تا محصولات مستقیما در همان منطقه عرضه شوند و سهم واسطه‌ها کاهش یابد. این اقدام به‌ویژه در مناطق محروم می‌تواند بخشی از سیاست حمایت هدفمند از تولید و اشتغال محلی باشد.

صنایع‌دستی؛ ابزار توسعه متوازن و ماندگاری جمعیت روستایی

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر اینکه نگاه به صنایع‌دستی نباید در چارچوب تولید و فروش محصول محدود شود، خاطرنشان کرد: در این زمینه می‌توان از ظرفیت خیران، نهادهای عمومی و دستگاه‌هایی که با انگیزه مسئولیت اجتماعی و خیرخواهانه فعالیت می‌کنند نیز استفاده کرد. ممکن است چنین پروژه‌هایی در کوتاه‌مدت سودآوری بسیار بالایی نداشته باشند، اما آثار اقتصادی و اجتماعی آن‌ها، به‌ویژه در اقتصاد روستایی، بسیار مهم است.

او افزود: بخش قابل توجهی از فعالان صنایع‌دستی در روستاها را زنان تشکیل می‌دهند. بنابراین توسعه صنایع‌دستی در روستاها می‌تواند علاوه بر ایجاد درآمد، به ماندگاری جمعیت روستایی و جلوگیری از تخلیه روستاها کمک کند.

صالحی‌امیری با اشاره به تحولات جمعیتی کشور اظهار کرد: ما در بررسی روندهای جمعیتی کشور به این واقعیت توجه کرده‌ایم که طی دهه‌های گذشته سهم جمعیت شهری به شکل قابل توجهی افزایش یافته و در مقابل، بسیاری از روستاها با کاهش جمعیت و مهاجرت مواجه شده‌اند. بر همین اساس، به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که یکی از سیاست‌های مهم توسعه روستایی باید ماندگاری روستاییان در محل زندگی خود باشد.

او تاکید کرد: برای تحقق این هدف، باید مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان انجام شود، از جمله تامین راه، بهداشت، خدمات عمومی و ایجاد فرصت‌های شغلی. در کنار این اقدامات، می‌توان در هر روستا یک کارگاه صنایع‌دستی ایجاد کرد تا دو یا سه خانواده در کنار یکدیگر در آن فعالیت کنند.

پیوند صنایع‌دستی، بوم‌گردی و اشتغال روستایی

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین بر ظرفیت خانه‌های تاریخی و قدیمی روستاها برای توسعه گردشگری تاکید کرد و گفت: می‌توان از خانه‌های قدیمی روستاها استفاده کرد و با مرمت و تجهیز آن‌ها، واحدهای بوم‌گردی ایجاد کرد. این اقدامات در کنار یکدیگر می‌توانند زمینه ماندگاری خانواده‌ها و جمعیت در روستا را فراهم کنند.

صالحی‌امیری با بیان اینکه اشتغال پایدار یکی از مهم‌ترین عوامل تثبیت جمعیت است، افزود: تجربه نشان داده است که وقتی برای روستاییان فرصت شغلی و درآمد پایدار ایجاد شود، انگیزه ماندن در روستا نیز افزایش پیدا می‌کند.

او تصریح کرد: نگاه ما به صنایع‌دستی تولید یک محصول و فروش آن نباید باشد بلکه هدفی فراتر از آن، یعنی ایجاد اشتغال، تقویت اقتصاد محلی و ماندگاری جمعیت در روستاها را دنبال می‌کنیم.

خانواده؛ محور سیاست ماندگاری جمعیت روستایی

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت نگاه بلندمدت به مسئله مهاجرت روستایی گفت: باید از هم‌اکنون برای جلوگیری از ادامه روند تخلیه روستاها برنامه‌ریزی کنیم. اگر روستایی ۶۰ سال است که با کاهش جمعیت مواجه شده، نمی‌توان این روند را یک‌شبه اصلاح کرد، اما می‌توان با برنامه‌ریزی بلندمدت و ایجاد زیرساخت‌های لازم، روند مهاجرت را متوقف و زمینه بازگشت و ماندگاری جمعیت را فراهم کرد.

صالحی‌امیری ادامه داد: در این مسیر، صنایع‌دستی می‌تواند یکی از ابزارهای مهم توسعه روستایی باشد، زیرا امکان فعالیت در داخل روستا، با سرمایه‌گذاری نسبتا محدود، برای خانواده‌ها فراهم است. اگر بتوانیم در کنار کارگاه‌های صنایع‌دستی، خدماتی مانند بوم‌گردی و سایر ظرفیت‌های اقتصادی روستا را نیز فعال کنیم، مجموعه‌ای از مشاغل مکمل شکل خواهد گرفت.

او تاکید کرد: در نهایت، هدف ما این است که در سیاست‌گذاری‌ها، خانواده و ماندگاری آن در روستا را محور قرار دهیم. اگر خانواده در روستا بماند، اشتغال، تولید و رونق اقتصادی نیز به دنبال آن شکل خواهد گرفت.

آنچه برای انسان باقی می‌ماند، احساس رضایت از خدمت و انجام وظیفه است

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه طولانی فعالیت مجموعه‌های مختلف در حوزه توسعه روستایی گفت: من شخصا حداقل از ۳۵ سال پیش شاهد تلاش‌ها و زحمات مجموعه‌های مختلف در این حوزه بوده‌ام و معتقدم مردم ایران قدردان این تلاش‌ها هستند. امیدوارم با سرعت و جدیت بیشتری این مسیر ادامه پیدا کند.

صالحی‌امیری با تاکید بر اهمیت رویکرد خدمت‌محور در سیاست‌گذاری افزود: ممکن است مسئولیت‌ها و دوره‌های مدیریتی روزی به پایان برسد و با این صندلی‌ها خداحافظی کنیم، اما آنچه برای انسان باقی می‌ماند، احساس رضایت از خدمت و انجام وظیفه است.

او خاطرنشان کرد: امروز تصور می‌کنم فرصت مناسبی برای کمک به مردم روستاها فراهم شده و نباید در استفاده از این فرصت کوتاهی کنیم.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان گفت: نگاه ما در این مجموعه، خدمت به مردم، حفظ جمعیت روستایی، ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه زندگی پایدار در روستاهاست. باور داریم اگر این نگاه با برنامه‌ریزی، مشارکت و جدیت دنبال شود، می‌تواند به نتایج مطلوبی منجر شود.

صالحی‌امیری همچنین از تلاش‌ها و رویکرد مجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در این زمینه قدردانی کرد و گفت: از جنابعالی و همکارانتان نیز بابت تلاش‌ها و نگاه ارزشمندی که به این موضوع دارید، تشکر می‌کنم. امیدوارم همه ما بتوانیم در این مسیر، وظیفه خود را به‌درستی انجام دهیم و گامی مؤثر برای مردم، به‌ویژه روستاییان، برداریم.

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