به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری سه‌شنبه ۱۴ مهر، در بازدید از موزه کوه‌نوردی همدان، از بخش‌های مختلف این مجموعه دیدن کرد و در جریان فعالیت‌ها، آثار و ظرفیت‌های آن قرار گرفت.

او در حاشیه این بازدید با اشاره به پیوند عمیق تاریخ کوه‌نوردی همدان با ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری استان، افزود: معرفی و افزایش بازدید از موزه کوه‌نوردی می‌تواند زمینه‌ساز توجه بیشتر به جاذبه‌های طبیعی همدان و رونق گردشگری طبیعی و ورزشی در استان باشد.

اکبری با تاکید بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های این مجموعه، اظهار کرد: موزه کوه‌نوردی همدان از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و گردشگری استان به شمار می‌رود و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تلاش می‌کند این موزه در مسیر معرفی به گردشگران و برنامه‌های گردشگری استان قرار گیرد.

قابل ذکر است؛ موزه کوهنوردی همدان در سال ۱۳۹۹ به همت کمیته پیشکسوتان کوهنوردی همدان و با فراخوان عمومی برای اهدای اسناد، تجهیزات و اشیای مرتبط با تاریخ کوهنوردی استان آغاز به کار کرد و امروز یکی از غنی‌ترین موزه‌های ورزشی ایران به شمار می‌رود.

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