۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۷

موزه کوه‌نوردی همدان، ظرفیتی ارزشمند برای توسعه گردشگری ورزشی

موزه کوه‌نوردی همدان، ظرفیتی ارزشمند برای توسعه گردشگری ورزشی

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان بر ضرورت معرفی موزه کوه‌نوردی و ظرفیت‌های این مجموعه تاکید کرد و گفت: این موزه می‌تواند نقش موثری در معرفی جاذبه‌های طبیعی استان و توسعه گردشگری طبیعی و ورزشی ایفا کند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری سه‌شنبه ۱۴ مهر، در بازدید از موزه کوه‌نوردی همدان، از بخش‌های مختلف این مجموعه دیدن کرد و در جریان فعالیت‌ها، آثار و ظرفیت‌های آن قرار گرفت.

او در حاشیه این بازدید با اشاره به پیوند عمیق تاریخ کوه‌نوردی همدان با ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری استان، افزود: معرفی و افزایش بازدید از موزه کوه‌نوردی می‌تواند زمینه‌ساز توجه بیشتر به جاذبه‌های طبیعی همدان و رونق گردشگری طبیعی و ورزشی در استان باشد.

اکبری با تاکید بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های این مجموعه، اظهار کرد: موزه کوه‌نوردی همدان از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و گردشگری استان به شمار می‌رود و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تلاش می‌کند این موزه در مسیر معرفی به گردشگران و برنامه‌های گردشگری استان قرار گیرد.

قابل ذکر است؛ موزه کوهنوردی همدان در سال ۱۳۹۹ به همت کمیته پیشکسوتان کوهنوردی همدان و با فراخوان عمومی برای اهدای اسناد، تجهیزات و اشیای مرتبط با تاریخ کوهنوردی استان آغاز به کار کرد و امروز یکی از غنی‌ترین موزه‌های ورزشی ایران به شمار می‌رود.

موزه کوه‌نوردی همدان، ظرفیتی ارزشمند برای توسعه گردشگری ورزشی

موزه کوه‌نوردی همدان، ظرفیتی ارزشمند برای توسعه گردشگری ورزشی

موزه کوه‌نوردی همدان، ظرفیتی ارزشمند برای توسعه گردشگری ورزشی

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کد خبر 1405071401690
آزاده صفی
دبیر مهدی ارجمند

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