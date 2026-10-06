به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این برنامه، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان، طرح‌های در حال اجرا و همچنین پروژه‌های دارای قابلیت جذب سرمایه و دریافت تسهیلات مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسهیل فرآیند تأمین منابع مالی، حمایت از سرمایه‌گذاران و تسریع در اجرای پروژه‌های گردشگری تأکید شد.

همچنین مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران بخش گردشگری استان مطرح و راهکارهای لازم برای استفاده از ظرفیت تسهیلاتی و اعتباری صندوق کارآفرینی امید و سایر منابع تأمین مالی مورد بررسی قرار گرفت.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان نیز با ارائه گزارشی از وضعیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری، فرصت‌های موجود و طرح‌های اولویت‌دار استان، بر ضرورت هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی و اشتغال‌زا تاکید کرد.

در ادامه این سفر، بازدید از تعدادی از طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری استان و بررسی میدانی ظرفیت‌ها و موانع موجود نیز در دستور کار قرار گرفت.

این بازدید بنا بر تاکید و هماهنگی محمدرضا اکبری سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان در راستای تقویت همکاری میان دستگاه‌های متولی، نظام تامین مالی و بخش خصوصی و با هدف فراهم کردن زمینه برای شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار در استان همدان برگزا ر شد تا از نزدیک مشکلات متقاضیان تسهیلات نزد صندوق مورد بررسی قرار گیرد.

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