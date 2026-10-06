به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این بازدید که سه‌شنبه ۱۴ مهرماه و با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان، معاون سرمایه‌گذاری و جمعی از مسئولان و مدیران مجموعه غار علیصدر انجام شد، ظرفیت‌های گردشگری، زیرساخت‌های موجود، طرح‌های توسعه‌ای و فرصت‌های سرمایه‌گذاری این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان بازدید، گزارشی از وضعیت موجود مجموعه، پروژه‌های در دست اجرا و طرح‌های پیشنهادی برای توسعه زیرساخت‌ها و افزایش خدمات گردشگری ارائه شد و مهم‌ترین نیازهای اعتباری و مالی پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

محمدحسین عسگرپور مدیرکل تسهیلات و تامین منابع وزارت میراث‌فرهنگی با تاکید بر جایگاه غار علیصدر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری کشور، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها و تقویت ظرفیت‌های خدماتی و گردشگری این مجموعه می‌تواند نقش مهمی در افزایش ماندگاری گردشگران و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.

او افزود: استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی و تسهیلاتی برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار گردشگری از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند روند توسعه زیرساخت‌های گردشگری را شتاب بخشد.

مدیر اعتبارات صندوق کارآفرینی امید نیز در این بازدید، ظرفیت‌های موجود برای حمایت از طرح‌های واجد شرایط را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت شناسایی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی و تسهیل فرآیند تامین منابع مالی آن‌ها تاکید کرد.

در ادامه، معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان گزارشی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، پروژه‌های اولویت‌دار و نیازهای اعتباری بخش گردشگری استان ارائه کرد.

این بازدید در راستای تقویت همکاری میان وزارت میراث‌فرهنگی، صندوق کارآفرینی امید و مجموعه مدیریت گردشگری استان و با هدف توسعه سرمایه‌گذاری، تأمین منابع مالی و شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های گردشگری است.

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