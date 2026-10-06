به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدپرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، در نشست مشترک با سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی برای حفاظت و احیای میراث‌فرهنگی کشور، مشارکت جوامع محلی را یکی از مؤثرترین سازوکارها برای صیانت پایدار از سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی ایران دانست.

فتاح با اشاره به استقبال مردم از فعالیت‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی و گردشگری اظهار کرد: در بسیاری از مناطق، مردم از فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با میراث‌فرهنگی و گردشگری استقبال می‌کنند و تجربه نشان داده است که هرجا مردم در حفظ و بهره‌برداری از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی مشارکت داشته‌اند، نتایج مطلوب و ماندگاری حاصل شده است.

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با تاکید بر پیوند عمیق جامعه ایرانی با فرهنگ، هنر و میراث تاریخی کشور افزود: مردم ایران از روحیه و فرهنگ ویژه‌ای برخوردارند و ارتباط عمیقی با هنر و میراث‌فرهنگی دارند. بسیاری از بناها و سازه‌های تاریخی حاصل هنر، ذوق و عشق هنرمندانی است که با روح و جان خود برای خلق و حفظ این آثار تلاش کرده‌اند، ازاین‌رو، این آثار برای مردم نیز دارای ارزش و هویت عمیقی هستند.

او با اشاره به ضرورت صیانت مستمر از بناها و ظرفیت‌های میراثی کشور تصریح کرد: اگر به‌درستی از این ظرفیت‌ها حفاظت و نگهداری نشود، ممکن است به‌تدریج آسیب ببینند و از بین بروند.

فتاح، مشارکت اجتماعی و واگذاری نقش مؤثر به جوامع محلی را از راهکارهای مهم در حفاظت پایدار از میراث‌فرهنگی برشمرد و گفت: راهکار مهم در این زمینه، استفاده از ظرفیت خود مردم و واگذاری نقش مؤثر به جوامع محلی است، چراکه هرجا مردم پای کار آمده‌اند، نتیجه کار هم از نظر کیفیت و هم از نظر ایجاد حس تعلق و علاقه، بسیار مطلوب بوده است.

مردم؛ حلقه پیوند میراث، هویت و توسعه محلی

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با اشاره به تجربه‌های موجود در مناطق مختلف کشور ادامه داد: در مناطق مختلف کشور نمونه‌های موفقی از مشارکت مردم در حفظ و احیای ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی وجود دارد که نشان می‌دهد اگر زمینه حضور و مشارکت مردم فراهم شود، می‌توان از این ظرفیت‌ها به بهترین شکل استفاده کرد و آن‌ها را به جاذبه‌هایی دلنشین و ماندگار برای مردم و گردشگران تبدیل کرد.

فتاح با تاکید بر اینکه حفاظت از میراث‌فرهنگی زمانی می‌تواند به یک فرآیند پایدار تبدیل شود که با زندگی و منافع جوامع محلی پیوند بخورد، افزود: در کنار فراهم کردن زمینه مشارکت مردم، لازم است سازوکارهای حمایتی نیز تقویت شود.

او در تشریح رویکرد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در این زمینه گفت: ما نیز تاکید داریم که در چارچوب ظرفیت‌ها و سازوکارهای موجود، حمایت‌های لازم را از مجموعه‌هایی که در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری فعالیت می‌کنند، انجام دهیم و در صورت امکان، تسهیلات و حمایت‌های مالی بیشتری برای طرح‌های مؤثر در این حوزه در نظر گرفته شود.

حمایت از میراث‌فرهنگی؛ صیانت از سرمایه فرهنگی ایران

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در ادامه با تبیین جایگاه میراث‌فرهنگی در منظومه هویتی کشور خاطرنشان کرد: میراث‌فرهنگی، بخشی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ و هویت ایرانی است و حمایت از آن اقدامی برای صیانت از بخشی از هویت و سرمایه فرهنگی کشور است.

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