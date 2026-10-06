به گزارش خبرنگار میراثآریا، متن پیام به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر سیدحمید پورمحمدی
معاون محترم رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
درگذشت بانوی مؤمنه و مادر گرامی جنابعالی، موجب تأثر و تأسف شد.
مصیبت فقدان مادر، اندوهی بزرگ و جانکاه است، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای جنابعالی و خانواده محترم، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
این ضایعه را به جنابعالی و خانواده معزز تسلیت عرض میکنم و برای آن مرحومه، علو درجات و همجواری با اولیای الهی را آرزومندم.»
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