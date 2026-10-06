https://www.chtn.ir/x4wKL۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۷ کد خبر 1405071401701 فیلم مستند خوی در انتظار افتتاحیه؛ آمادهسازی بارگاه شمس تبریزی در ایستگاه پایانی کمتر از ۲۴ ساعت تا شروع مراسم افتتاحیه رسمی بارگاه شمس تبریزی خوی باقی مانده است. دریافت 8 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405071401701 سمیرا محمدی دبیر محمد آوخ برچسبها آذربایجان غربی شمس تبریزی خوی آیین افتتاحیه و گرامیداشت روز جهانی و هفته گردشگری پربینندهترینها بازدید رایزنان بازرگانی هفت کشور از بارگاه شمس تبریزی در خوی شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان نیلکوه؛ شکوه طبیعت در قاب گالیکش شهرستان سامان طبیعت زیبا
نظر شما