۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۷

خوی در انتظار افتتاحیه؛ آماده‌سازی بارگاه شمس تبریزی در ایستگاه پایانی

خوی در انتظار افتتاحیه؛ آماده‌سازی بارگاه شمس تبریزی در ایستگاه پایانی

کمتر از ۲۴ ساعت تا شروع مراسم افتتاحیه رسمی بارگاه شمس تبریزی خوی باقی مانده است.

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کد خبر 1405071401701
سمیرا محمدی
دبیر محمد آوخ

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