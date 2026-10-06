به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، روز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ به مناسبت هفته انتظامی با سردار محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی استان قم دیدار کرد و این هفته را به فرمانده محترم انتظامی استان و آحاد کارکنان خدوم فراجا در استان تبریک گفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم اظهار کرد: هفته انتظامی یادآور مجاهدت‌ها، ایثارگری‌ها و حماسه‌آفرینی‌های جان‌برکفان سبزپوش عرصه نظم و امنیت است و این هفته را به فرماندهان و آحاد کارکنان خدوم فراجا، به‌ویژه پاسداران هویت و تاریخ این مرزوبوم در یگان حفاظت میراث فرهنگی تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

احمدی با اشاره به تعامل سازنده این اداره‌کل با فرماندهی انتظامی بیان کرد: حفاظت از ابنیه و محوطه‌های تاریخی بدون همکاری و حمایت پلیس امکان‌پذیر نیست و خوشبختانه شاهد همکاری‌های مطلوبی در حوزه یگان حفاظت میراث‌فرهنگی با عوامل انتظامی در سطح استان هستیم.

سردار منوچهر نصیری، جانشین فرمانده انتظامی استان قم و معاونان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم نیز در این جلسه حضور داشتند.

امسال ۱۰ تا ۱۶ مهر، هفته انتظامی (فراجا) با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» نامگذاری شده است.

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