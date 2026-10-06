به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری نخستین میز سفال و سرامیک هرمزگان اظهار کرد: این نشست با هدف ایجاد ارتباط مستقیم میان هنرمندان و فعالان رشته سفال و سرامیک و فراهم کردن زمینه تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع دستی برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی هرمزگان اظهار کرد: در این نشست تلاش شد زمینه آشنایی هنرمندان با روند تشکیل تشکل حرفه‌ای و نقش و جایگاه آن در پیگیری مسائل و مطالبات تخصصی فراهم شود.

او افزود: یکی از اهداف مهم این برنامه، حضور و مشارکت فعال هنرمندان رشته‌های مرتبط در جلسات و فرآیند شکل‌گیری تشکل است تا نمایندگان منتخب هنرمندان بتوانند مسائل و دیدگاه‌های جامعه تخصصی خود را در این مجموعه مطرح و پیگیری کنند.

رمجی بیان کرد: در نظر داریم با برگزاری نشست‌های تخصصی و توجیهی برای رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، زمینه حضور مؤثر هنرمندان را فراهم کنیم و برای هر رشته نیز یک یا دو نماینده به‌عنوان رابط و نماینده جامعه هنری آن رشته در تشکل حضور داشته باشند.

او خاطرنشان کرد: مشارکت هنرمندان در این فرآیند می‌تواند به شکل‌گیری تشکلی منسجم، تخصصی و مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی رشته‌های صنایع‌دستی استان کمک کند.

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