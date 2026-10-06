به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صیانت از میراث تاریخی در کنار توجه به مسائل و نیازهای مردم ساکن در عرصه و حریم آثار، یکی از موضوعات مهم مدیریت میراث فرهنگی در استان کرمان است، موضوعی که نیازمند پایش مستمر میدانی، بررسی دقیق ضوابط حفاظتی و اتخاذ راهکارهایی است که ضمن تضمین حفاظت از ارزش‌های تاریخی، مسیر رسیدگی به مسائل مردم و امور مرتبط با این محدوده‌ها را نیز تسهیل کند.

در همین راستا، علیرضا ایزدی رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی، شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ در سفر به کرمان با همراهی سیدموید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان، از تعدادی از ابنیه تاریخی و عرصه و حریم آثار تاریخی استان بازدید کرد.

در جریان این بازدیدهای میدانی، وضعیت حفاظتی و شرایط موجود برخی آثار تاریخی، چالش‌های مرتبط با عرصه و حریم و روند اقدامات اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت توجه هم‌زمان به الزامات حفاظت از آثار و مسائل و مطالبات مردم تاکید شد.

ایزدی همچنین در شورای فنی اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان حضور یافت و مسائل و موضوعات مرتبط با حفاظت، مرمت و مدیریت آثار تاریخی و همچنین موارد مرتبط با عرصه و حریم بناها و محوطه‌های تاریخی در این نشست بررسی شد.

محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با قدردانی از حضور رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی در استان و توجه او به مسائل و چالش‌های حوزه عرصه و حریم آثار تاریخی گفت: حضور مدیران تخصصی وزارتخانه در استان و بررسی میدانی مسائل، می‌تواند به شناخت دقیق‌تر ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود و اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی و متناسب با شرایط هر اثر کمک کند.

محسن‌نژاد افزود: حفاظت از میراث‌فرهنگی یک مسئولیت اساسی و غیرقابل اغماض است، اما این حفاظت باید در چارچوب ضوابط و با رویکردی منطقی، شفاف و قابل اجرا دنبال شود تا در کنار صیانت از آثار تاریخی، امور مردم و نیازهای ساکنان و بهره‌برداران عرصه و حریم نیز با دقت و سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در ادامه بیان کرد: هدف از این بازدیدها و بررسی‌های کارشناسی، ایجاد تعادل میان حفاظت موثر و ضابطه‌مند از آثار تاریخی و تسهیل امور مردم است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی استان و وزارت میراث‌فرهنگی، مسائل موجود در عرصه و حریم آثار تاریخی را به شکل موردی و کارشناسی بررسی و برای آنها راهکارهای اجرایی ارائه کنیم.

او در پایان خاطرنشان کرد: پایش مستمر آثار تاریخی و بررسی میدانی وضعیت آنها، در کنار تقویت همکاری میان بخش‌های تخصصی وزارت میراث‌فرهنگی و اداره‌کل، می‌تواند زمینه را برای حفاظت پایدارتر از آثار تاریخی، فرهنگی، طبیعی و مدیریت مناسب‌تر عرصه و حریم آثار فراهم کند.

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