فرودگاه مهرآباد میزبان روایت آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در آستانه برگزاری آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی در خوی و به همت معاونت فرهنگی اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، پوستر اطلاع‌رسانی این رویداد فرهنگی در نمایشگرهای ال‌سی‌دی و فضاهای تبلیغات محیطی فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران به نمایش درآمد و فضای این فرودگاه به استقبال از رویدادی رفت که نام شمس تبریزی را بار دیگر در کانون توجه فرهنگی کشور قرار می‌دهد.

این فضاسازی رسانه‌ای، در آستانه سفر مهمانان و چهره‌های فرهنگی، ادبی، هنری و رسانه‌ای به خوی انجام شده و با معرفی آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی در یکی از پرترددترین مبادی هوایی پایتخت، جلوه‌ای از ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی ایران را پیش چشم مسافران و افکار عمومی قرار داده است.

آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی فردا، ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵، در خوی و با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جمعی از مهمانان ویژه، ادیبان، هنرمندان، اصحاب فرهنگ و رسانه و علاقه‌مندان به شمس تبریزی برگزار می‌شود.

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