۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۷

فرودگاه مهرآباد میزبان روایت آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی شد

فرودگاه مهرآباد میزبان روایت آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی شد

در آستانه آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی در خوی، نمایش پوستر رسمی این رویداد در نمایشگرهای ال‌سی‌دی و فضاهای تبلیغات محیطی فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران به همت اداره‌کل روابط‌عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، پایتخت را به پیشواز یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی، ادبی و عرفانی کشور برد، آیینی که فردا، ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵، با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از چهره‌های برجسته فرهنگ، ادب، هنر و رسانه در خوی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در آستانه برگزاری آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی در خوی و به همت معاونت فرهنگی اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، پوستر اطلاع‌رسانی این رویداد فرهنگی در نمایشگرهای ال‌سی‌دی و فضاهای تبلیغات محیطی فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران به نمایش درآمد و فضای این فرودگاه به استقبال از رویدادی رفت که نام شمس تبریزی را بار دیگر در کانون توجه فرهنگی کشور قرار می‌دهد.

این فضاسازی رسانه‌ای، در آستانه سفر مهمانان و چهره‌های فرهنگی، ادبی، هنری و رسانه‌ای به خوی انجام شده و با معرفی آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی در یکی از پرترددترین مبادی هوایی پایتخت، جلوه‌ای از ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی ایران را پیش چشم مسافران و افکار عمومی قرار داده است.

آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی فردا، ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵، در خوی و با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جمعی از مهمانان ویژه، ادیبان، هنرمندان، اصحاب فرهنگ و رسانه و علاقه‌مندان به شمس تبریزی برگزار می‌شود.

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کد خبر 1405071401707
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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