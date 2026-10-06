در آستانه ۱۶ مهرماه، روز ملی کودک، برنامه شبانگاهی «هفت اقلیم» رادیو فرهنگ با دستمایه قرار دادن موضوع سینمای کودک و نوجوان؛ از پویانمایی تا فیلم‌های داستانی»، به بررسی وضعیت تولید، پخش و رویدادهای تخصصی این حوزه پرداخت.

ملیحه صادق‌کاظمی تهیه‌کننده و نویسنده برنامه شبانگاهی «هفت اقلیم» در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به مناسبت روز کودک و نقش رسانه در هدایت ذائقه فرهنگی نسل جدید، عنوان کرد: کودک و نوجوان امروز، در جهانی انباشته از تصویر و روایت‌های رنگارنگ زیست می‌کند. در این برنامه قصد داریم با واکاوی پدیده پویانمایی و سینمای کودک، بررسی کنیم چرا جریان پرشور سینمای کودک دهه‌های گذشته تکرار نشد و اکنون در مواجهه با فناوری‌های نوین پویانمایی در چه نقطه‌ای ایستاده‌ایم.

او درباره ساختار و چینش محتوایی برنامه توضیح داد:در این ویژه‌برنامه که سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ساعت ۲۰ به روی آنتن رفت ، از زوایای گوناگون به این مسئله می‌پردازیم. بخش جذاب "وقتی متن جان می‌گیرد"، برشی تاریخی و خاطره‌انگیز از فیلم‌های دهه‌های مختلف سینمای کودک و نوجوان ایران را بازخوانی می‌کند تا نشان دهد چگونه قصه‌ها در قاب تصویر جان می‌گرفتند. همچنین در بخش "رونوشت برابر اصل" همراه با داوود قنبری، مشاور محتوایی برنامه، ظرافت‌های مضمونی و فیلم‌نامه‌نویسی در این حوزه تحلیل شد.

صادق‌کاظمی در خصوص میهمانان این قسمت افزود: با توجه به برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان، گفتگویی ویژه با لواسانی، سخنگو و مدیر روابط عمومی این رویداد داشتیم تا از آخرین وضعیت آثار ارائه‌شده و برنامه‌ریزی‌های این دوره بشنویم. همچنین با داریوش بابائیان، از بازیگران، تهیه‌کنندگان، نویسندگان و کارگردانان پیشکسوت سینمای کودک و نوجوان، ابعاد ساختاری، موانع تولید و مسائل این حوزه را بی‌پرده به بحث گذاشتیم اما این پایان ماجرا نیست و هفت اقلیم در ادامه همچنان به موضوع کودک و نوجوان می‌پردازد.

تهیه‌کننده «هفت اقلیم» با اشاره به اجرای نگین خواجه‌نصیر، به سایر بخش‌های متنوع برنامه پرداخت و گفت: در کنار مباحث کارشناسی، بخش‌های پرطرفداری مانند "استاد حاشیه" با اجرای منصور اسکندری طنز اجتماعی را چاشنی نقد فرهنگی می‌کند. گزارش‌های میدانی حمیرا فراتی در "یک دقیقه در موزه"، هماهنگی سهیلا رضایی و اخبار تخصصی با امین قاسمی‌فر تکمیل‌کننده این شب‌نشینی فرهنگی در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ است.

او افزود: در همین مناسبت، برنامه زنده «ققنوس» نیز در سه‌شنبه ۱۴ مهرماه، از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، در آستانه روز کودک به سراغ ادبیات کودک و نوجوان رفت. این برنامه با تهیه‌کنندگی و نویسندگی معصومه علوی‌نکو، مشاوره محتوایی مرتضی صداقت‌گو و اجرای مهدی محمدیان، با چایکار، مدیر کارگاه آشنایی با ادبیات کودک و نوجوان، درباره چهل‌ویکمین دوره این کارگاه در شورای کتاب کودک گفتگو کرد و در ادامه، میزبان دکتر سعید ابریشمی‌راد، شهردار شاهین‌شهر و رئیس جشنواره شعر کودک ایران، شد. «ققنوس» همچنین با طرح این پرسش که «در ادبیات کودک، مرز میان پیام دادن و داستان گفتن کجاست؟» به نسبت میان پیام نویسنده و روایت داستانی پرداخت و بخش‌هایی چون «از کوچه‌های کودکی»، «یک شعر یک شاعر» و «وطن فارسی» را برای شنوندگان تدارک دید.

این نویسنده و تهیه کننده در پایان تاکید کرد: همکاران من در درادیو فرهنگ در برنامه های « سفره خورشید»،«آیینه خانه» و «هفت کوچه» نیز به روز کودک خواهند پرداخت.

انتهای پیام/