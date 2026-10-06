به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ در این دیدار عادل شهرزاد، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و قدردانی از همکاری و همراهی مجموعه پلیس نظارت بر اماکن عمومی با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، بر ضرورت تداوم و تقویت تعامل میان دو مجموعه تأکید کرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های گسترده هرمزگان در حوزه گردشگری گفت: گردشگری یکی از بخش‌های مهم اقتصاد استان است و فعالیت تأسیسات گردشگری ارتباط مستقیمی با رونق اقتصادی، اشتغال و جذب گردشگران دارد؛ ازاین‌رو هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند به بهبود فضای فعالیت این واحدها کمک کند.

شهرزاد همچنین از همکاری مجموعه انتظامی استان در برقراری نظم و امنیت و همراهی با فعالان حوزه گردشگری قدردانی کرد و گفت: امنیت یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه گردشگری است و همکاری نیروی انتظامی نقش مؤثری در ایجاد محیطی امن و مناسب برای فعالیت گردشگران و تأسیسات گردشگری دارد.

در پایان این دیدار، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اهدای لوح تقدیر از رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان به مناسبت هفته نیروی انتظامی و در راستای همکاری و تعامل سازنده با مجموعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قدردانی کرد.

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