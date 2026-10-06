به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این بازدید که سه‌شنبه ۱۴ مهر انجام شد، ظرفیت‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری مجتمع، روند اجرای طرح، زیرساخت‌های موجود و نیازهای پروژه در حوزه تامین منابع مالی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری، تسهیل فرآیند تامین مالی و تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های گردشگری استان تاکید شد.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان نیز با تشریح ظرفیت‌های موجود، بر پیگیری مسائل و موانع طرح و استفاده از ظرفیت‌های اعتباری برای حمایت از سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان رزن تأکید کرد.

این بازدید در راستای سیاست استان همدان برای فعال‌سازی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تبدیل پروژه‌های گردشگری به پیشران توسعه اقتصادی و اشتغال استان انجام شد

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