۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۳

معرفی منتورها و داوران نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

معرفی منتورها و داوران نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

منتورها و داوران نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران معرفی شدند.

به گزارش میراث‌آریا به نقل از روابط عمومی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران این روزها و همزمان با برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در حال برگزاری است و امشب ۱۴ مهرماه اختتامیه آن برگزار می شود.

علیرضا خمسه، نادره ترکمانی‌ و آرش معیریان به عنوان منتور در طول المپیاد در کنار نوجوانان قرار گرفتند و به عنوان داوران نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران نیز معرفی شدند.

مراسم اختتامیه این دوره از المپیاد، امشب ساعت ۲۰ در سالن سوره شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران به دبیری اویس طوفانی در حال برگزاری است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071401714
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha