به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جواد رجبی امروز سه‌شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۵ در این مراسم اظهار کرد: پایگاه اطلاع‌رسانی گردشگری شهرستان دارای ۱۵۰ مترمربع زیربنا در دو طبقه خواهد بود.

و با هدف تقویت زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان و ارائه خدمات مناسب‌تر به مسافران و گردشگران پیش‌بینی شده است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داورزن ادامه داد: در این مراسم، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری، معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان و فراهم‌کردن زمینه حضور و ماندگاری بیشتر مسافران و گردشگران در داورزن تأکید شد.

هم‌چنین فرماندار شهرستان در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث پایگاه اطلاع رسانی گردشگری داورزن با اشاره به اهمیت پایگاه اطلاع رسانی گردشگری در شهرستان داورزن اظهار کرد: شهرستان داورزن به طور رسمی به عنوان دروازه ورودی اصلی خراسان رضوی از سمت مرکز کشور شناخته می‌شود. این شهرستان در مسیر جاده اصلی تهران - مشهد و جاده باستانی ابریشم قرار دارد و سالانه پذیرای بیش از ۲۰ میلیون مسافر و زائر بارگاه امام رضا (ع) است. چنین حجم عظیمی از تردد، داورزن را به یک نقطه حیاتی برای ارائه خدمات و اطلاع‌رسانی به مسافران تبدیل کرده است.

حسن قربانی افزود: داورزن از نظر جاذبه‌های تاریخی و طبیعی بسیار غنی است و آثار ثبت‌شده از این شهرستان دارای ۱۵۰ اثر تاریخی، طبیعی و معنوی است که ۷۰ اثر از آن‌ها در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

او درباره جاذبه‌های شاخص شهرستان داورزن گفت: آتشکده آذربرزین مهر (یکی از مهم‌ترین آتشکده‌های دوره ساسانی)، کاروانسراهای تاریخی مهر و مزینان، منزل دکتر علی شریعتی در روستای کاهک، آبشارهای منطقه بفره و کویر مزینان از جمله جاذبه‌های منحصربه‌فرد این منطقه هستند.

فرماندار شهرستان داورزن با اشاره به نقش کلیدی پایگاه اطلاع‌رسانی در معرفی و جذب گردشگر افزود: احداث پایگاه اطلاع‌رسانی می‌تواند جاذبه‌های ناشناخته را معرفی کند چرا که بسیاری از آثار ارزشمند تاریخی و طبیعی منطقه به دلیل نبود اطلاع‌رسانی مناسب، از دید گردشگران و حتی مسئولان مغفول مانده‌اند.

قربتنی خدمت به مسافران عبوری را از دیگر کارکردهای پایگاه اطلاع‌رسانی گردشگری شهرستان عنوان کرد و گفت: با توجه به عبور میلیون‌ها مسافر از این مسیر، پایگاه اطلاع‌رسانی می‌تواند به عنوان اولین نقطه تماس، اطلاعات دقیق و جذابی درباره جاذبه‌های داورزن و مسیر پیش‌رو در اختیار آن‌ها قرار دهد و آن‌ها را به توقف و بازدید ترغیب کند.

فرماندار شهرستان داپررن اظهار کرد: احداث پایگاه اطلاع‌رسانی گردشگری در داورزن، فراتر از یک اقدام تبلیغاتی، یک ضرورت راهبردی برای تبدیل این شهرستان از یک "معبر" به یک "مقصد" است، این پایگاه می‌تواند با شناساندن گنجینه‌های پنهان داورزن به میلیون‌ها مسافر سالانه، علاوه بر افزایش ماندگاری گردشگر، زمینه‌ساز توسعه پایدار و اشتغال‌زایی در منطقه شود.

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