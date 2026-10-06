توسعه پایدار کرج در گرو حفظ هویت تاریخی آن است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی صفری، روز سه‌شنبه، ۱۴ مهرماه در آیین افتتاح نمایشگاه و نکوداشت روز کرج که در تالار شهیدان نژادفلاح برگزار شد، اظهار کرد: توسعه شهرها و گسترش شهرنشینی به یکی از واقعیت‌های جدایی‌ناپذیر زندگی امروز تبدیل شده است و شهرها ناگزیرند متناسب با نیازهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی خود توسعه پیدا کنند، اما توسعه فقط به معنای ساخت‌وساز، ایجاد معابر و زیرساخت‌های جدید نیست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، افزود: شهر علاوه بر کالبد و زیرساخت، دارای هویت و حافظه تاریخی است و اگر در فرآیند توسعه این بخش نادیده گرفته شود، ممکن است شهری از نظر ظاهری مدرن و توسعه‌یافته باشد، اما به تدریج ارتباط خود را با گذشته و ریشه‌های فرهنگی‌اش از دست بدهد.

این مسئول بیان کرد: آنچه امروز از آن به عنوان مدرنیته و توسعه شهری یاد می‌کنیم، نباید در تقابل با میراث گذشته قرار گیرد. اتفاقاً توسعه پایدار زمانی شکل می‌گیرد که بتوان میان نیازهای امروز و سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی گذشته تعادل ایجاد کرد.

صفری با اشاره به اهمیت انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده گفت: اگر نسل جدید با تاریخ، فرهنگ و پیشینه محل زندگی خود آشنا نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که نسبت به حفظ آن احساس تعلق و مسئولیت داشته باشد. بنابراین یکی از مهم‌ترین وظایف مجموعه‌های مدیریت شهری و فرهنگی، ایجاد این پیوند میان نسل امروز و گذشته است.

او خاطرنشان کرد: میراث زمانی می‌تواند ماندگار باشد که از یک موضوع صرفاً تخصصی و اداری خارج شده و به بخشی از آگاهی عمومی جامعه تبدیل شود. مردم زمانی برای حفاظت از یک اثر تاریخی، سنت، آیین یا عنصر فرهنگی مطالبه‌گری می‌کنند که ارزش و جایگاه آن را بشناسند.

معاون استاندار البرز با بیان اینکه حفاظت از میراث تاریخی وظیفه یک دستگاه خاص نیست، اظهار کرد: این موضوع نیازمند همکاری و همراهی مجموعه‌های مختلف است و خانواده، مدرسه، مدیریت شهری، دستگاه‌های متولی میراث فرهنگی، مراکز علمی و پژوهشی و مجموعه‌های فرهنگی هر کدام باید در این زمینه نقش خود را ایفا کنند.

صفری توضیح داد: اگر قرار است نسل آینده نسبت به هویت شهر خود شناخت داشته باشد، این شناخت نمی‌تواند تنها از طریق برنامه‌های مناسبتی شکل بگیرد. برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای فرهنگی اقدامی ارزشمند است، اما باید در کنار آن، آموزش و فعالیت فرهنگی مستمر نیز مورد توجه قرار گیرد.

او گفت: خانواده نخستین محیطی است که کودک در آن با هویت و فرهنگ آشنا می‌شود و پس از آن مدرسه می‌تواند این شناخت را تکمیل کند. در کنار این دو، مجموعه‌های فرهنگی و مدیریت شهری نیز باید فرصت‌هایی ایجاد کنند تا کودکان و نوجوانان تاریخ و فرهنگ محل زندگی خود را نه فقط در کتاب‌ها، بلکه از نزدیک و در قالب برنامه‌های فرهنگی، نمایشگاه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی بشناسند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز تصریح کرد: وقتی یک نوجوان بداند چه پیشینه‌ای پشت سر شهر او وجود دارد، نسبت به محیط زندگی خود احساس تعلق بیشتری خواهد داشت و همین احساس تعلق می‌تواند به سرمایه‌ای اجتماعی برای حفاظت از میراث تبدیل شود.

صفری با اشاره به روز کرج اظهار کرد: روز کرج می‌تواند فرصتی برای بازخوانی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این شهر و معرفی آن به نسل‌های جدید باشد، اما نباید این مناسبت را یک رویداد تقویمی تلقی کنیم. این روز می‌تواند زمینه‌ای برای توجه بیشتر به هویت شهری و گفت‌وگو درباره این باشد که کرج چگونه می‌تواند همزمان مسیر توسعه را طی کند و اصالت و پیشینه خود را نیز حفظ کند.

این مسئول گفت: کرج امروز با نیازهای جدید شهری مواجه است و نمی‌توان توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات را متوقف کرد، اما در کنار این ضرورت، باید مراقب بود که توسعه شهری موجب حذف یا کمرنگ شدن نشانه‌های هویتی شهر نشود.

معاون استاندار البرز ادامه داد: هویت یک شهر تنها در چند بنای تاریخی خلاصه نمی‌شود؛ آداب و رسوم، سنت‌ها، گویش‌ها، آیین‌ها، خاطرات جمعی و شیوه‌های زندگی مردم نیز بخشی از میراث یک شهر هستند و اگر این عناصر به نسل‌های بعد منتقل نشوند، بخشی از حافظه فرهنگی جامعه از بین خواهد رفت.

صفری تأکید کرد: کرج به واسطه تنوع فرهنگی و اجتماعی و پیشینه تاریخی خود ظرفیت‌های ارزشمندی دارد که باید به درستی معرفی و بازشناسی شود. این ظرفیت‌ها می‌توانند در کنار توسعه شهری، به تقویت هویت شهر و افزایش احساس تعلق شهروندان کمک کنند.

او گفت: نباید میان حفظ گذشته و ساختن آینده یکی را انتخاب کنیم؛ آینده کرج زمانی می‌تواند آینده‌ای مطلوب باشد که بر پایه شناخت درست از گذشته بنا شود. توسعه‌ای که هویت تاریخی شهر را حفظ کند، می‌تواند هم نیازهای امروز شهروندان را پاسخ دهد و هم سرمایه‌ای فرهنگی برای نسل‌های آینده بر جای بگذارد.

این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که کرج ضمن برخورداری از زیرساخت‌ها و امکانات متناسب با یک شهر توسعه‌یافته، پیوند خود را با گذشته تاریخی و فرهنگی‌اش نیز حفظ کند؛ چراکه صیانت از این میراث، در حقیقت صیانت از بخشی از هویت نسل امروز و سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده است.

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