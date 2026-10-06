به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ مهدی مهرانگیز رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر به همراه جمعی از معاونان دادگستری و محمدرضا بزرگمهر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و اعضای شورای معاونان این اداره‌کل دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست، بر ضرورت حفاظت از آثار و ابنیه تاریخی استان در کنار صیانت از حقوق عامه و همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی و قضایی برای پیشگیری از تعرض، تخریب و تضییع حقوق مرتبط با میراث‌فرهنگی تأکید شد.

مهدی مهرانگیز رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در این دیدار ضمن تبریک هفته گردشگری با تأکید بر اهمیت حفاظت از میراث‌فرهنگی به‌عنوان بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی استان، حمایت قاطع دستگاه قضایی استان را از اقدامات قانونی و ضابطه‌مند در حوزه حفاظت از آثار تاریخی اعلام کرد.

او بر آمادگی دادگستری‌های سراسر استان برای همراهی و حمایت حقوقی از مجموعه میراث‌فرهنگی در چارچوب قوانین و مقررات تأکید کرد و گفت: حفاظت از آثار تاریخی و جلوگیری از تعرض به این میراث ارزشمند، نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول است.

محمدرضا بزرگمهر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر نیز در این نشست با اعلام آمادگی مجموعه ثبت اسناد و املاک استان برای همکاری با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر ظرفیت این مجموعه در زمینه ثبت اسناد و ساماندهی مالکیت آثار و ابنیه تاریخی تأکید کرد.

او همراهی و همکاری اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را در راستای حفاظت حقوقی از آثار تاریخی و تحقق اهداف وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ضروری دانست.

نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر نیز ضمن قدردانی از حمایت‌های رئیس‌کل دادگستری استان در زمینه حفاظت از آثار تاریخی، نقش دستگاه قضایی و حمایت قانونی این نهاد را در صیانت از میراث‌فرهنگی بسیار مهم و تأثیرگذار دانست.

او همچنین از اعلام آمادگی و همراهی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر در مسیر ثبت و تثبیت حقوقی آثار تاریخی و همکاری مشترک با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تقدیر کرد و بر استمرار تعامل و همکاری میان دستگاه‌های مرتبط برای حفاظت مؤثرتر از میراث تاریخی و فرهنگی استان تأکید کرد.

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