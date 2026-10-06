بزرگداشت «جلال افشار» بازخوانی یک قرن تاریخ علمی کرج است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حمید حشمدار، بعد از ظهر روز سه‌شنبه، 14 مهرماه مراسم بازخوانی هویت علمی کرج و بزرگداشت استاد جلال افشار که در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به برگزاری آیین بزرگداشت استاد جلال افشار، بنیان‌گذار موزه جانورشناسی، اظهار کرد: برگزاری این مراسم تنها بزرگداشت یک شخصیت علمی نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی بخشی از تاریخ علم و دانش در کرج و معرفی مجموعه‌ای است که بیش از یک قرن در مسیر آموزش، پژوهش و توسعه علمی کشور نقش داشته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان کرج، افزود: موزه جانورشناسی از نخستین و تاریخی‌ترین موزه‌های جانورشناسی ایران و حتی منطقه غرب آسیا محسوب می‌شود و همین سابقه نشان می‌دهد که کرج از گذشته دارای ظرفیت‌های علمی ارزشمندی بوده است؛ ظرفیت‌هایی که باید برای جامعه امروز بازتعریف و معرفی شوند.

این مسئول بیان کرد: ساختمان محل استقرار این مجموعه نیز خود بخشی از تاریخ علمی و معماری شهر محسوب می‌شود؛ این بنا در سال ۱۳۰۷ احداث شده و از بناهای تاریخی مجموعه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی است که بیش از یک قرن قدمت دارد و طراحی و احداث آن به مارکوف، مهندس خارجی فعال در ایران، نسبت داده می‌شود.

او با اشاره به حضور استادان، اعضای هیئت علمی، مدیران و چهره‌های علمی در آیین بزرگداشت استاد جلال افشار گفت: این گردهمایی فرصتی بود تا علاوه بر یادآوری جایگاه علمی این استاد، از همه کسانی که در طول یک قرن برای توسعه علم و دانش در این مجموعه تلاش کرده‌اند نیز یاد شود و بخشی از این میراث علمی دوباره در معرض توجه جامعه قرار گیرد.

حشمدار با تأکید بر ضرورت توجه به هویت انسانی شهرها بیان کرد: وقتی از هویت یک شهر سخن می‌گوییم، نباید نگاه ما صرفاً به بناهای تاریخی، خیابان‌ها و جغرافیای آن محدود شود؛ پشت هر شهر مجموعه‌ای از انسان‌ها، اندیشه‌ها، تجربه‌ها و تلاش‌هایی وجود دارد که هویت واقعی آن را ساخته‌اند.

این مسئول توضیح داد: اگر نسل جدید تنها تصویر امروز کرج را ببیند و از گذشته علمی آن اطلاعی نداشته باشد، بخش مهمی از هویت شهر از حافظه عمومی حذف می‌شود. بنابراین وظیفه برنامه‌های فرهنگی این است که گذشته را از حالت یک خاطره تاریخی خارج و آن را به دانشی زنده و قابل استفاده برای نسل امروز تبدیل کنند.

حشمدار گفت: معرفی مفاخر علمی و فرهنگی می‌تواند احساس تعلق شهروندان به محل زندگی خود را تقویت کند. وقتی یک جوان بداند پیش از او چه استادان، پژوهشگران و شخصیت‌هایی در همین شهر برای توسعه علم و دانش تلاش کرده‌اند، شهر برای او صرفاً یک محل سکونت نخواهد بود، بلکه بخشی از هویت و مسیر زندگی او محسوب می‌شود.

او تصریح کرد: کرج را نباید فقط با جمعیت، مهاجرپذیری یا ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی آن تعریف کرد. این شهر در کنار همه این ویژگی‌ها، از پیشینه‌ای علمی و فرهنگی برخوردار است و دانشگاه‌ها، استادان، پژوهشگران و مفاخر علمی بخشی از سرمایه اجتماعی کرج هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه کرج گفت: بازخوانی تاریخ علمی شهر به معنای ماندن در گذشته نیست، بلکه می‌تواند نقطه آغاز نگاه به آینده باشد؛ زیرا مسیر طی‌شده توسط بزرگان علم می‌تواند برای دانشجویان و جوانان امروز الهام‌بخش باشد و آنان را نسبت به نقش خود در پیشرفت شهر و کشور حساس‌تر کند.

این مسئول ابراز کرد: برگزاری مراسم بزرگداشت استاد جلال افشار در همین چارچوب قابل ارزیابی است و باید تلاش کنیم این برنامه‌ها به رویدادهایی مقطعی محدود نشوند، بلکه به جریانی برای شناسایی و معرفی سرمایه‌های علمی، فرهنگی و تاریخی کرج تبدیل شوند.

حشمدار در ادامه با اشاره به برنامه‌های روز کرج اظهار کرد: بیش از ۱۸ رویداد اصلی برای این مناسبت طراحی شده که از ۱۱ مهرماه آغاز شده و تا ۲۰ مهرماه ادامه خواهد داشت و حوزه‌های فرهنگی، هنری، علمی، اجتماعی، ورزشی و تاریخی را دربرمی‌گیرد.

او توضیح داد: برنامه‌ها با برگزاری رویدادی از سوی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شد و در ادامه نیز برنامه‌هایی با حضور هنرمندان، پیشکسوتان، فرهنگیان، ورزشکاران و دیگر گروه‌های اجتماعی در دانشگاه پیام نور، کانون امام علی(ع) و مجموعه‌های دیگر برگزار می‌شود.

حشمدار با اشاره به پیش‌بینی سه رویداد نمایشگاهی در برنامه‌های روز کرج گفت: یکی از این نمایشگاه‌ها در سالن شهیدان نژادفلاح برگزار می‌شود و در آن برای نخستین‌بار تلاش شده است ظرفیت‌های بومی، سوغات و صنایع‌دستی کرج و روستاهای این شهر به صورت متمرکز معرفی شود.

او تصریح کرد: در کنار این نمایشگاه، دو نمایشگاه دیگر نیز با حضور اقوام و استان‌های مختلف برگزار خواهد شد، اما آنچه در برنامه‌های روز کرج اهمیت دارد این است که شهروندان با ظرفیت‌های خود شهر نیز بیشتر آشنا شوند و توانمندی‌های بومی کرج در کنار دیگر داشته‌های فرهنگی دیده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه کرج بیان کرد: برنامه‌های روز کرج صرفاً برنامه‌هایی تاریخی نیستند، بلکه تلاش شده است تاریخ، فرهنگ، علم، هنر، ورزش و ظرفیت‌های اجتماعی شهر در کنار یکدیگر دیده شوند.

این مسئول با اشاره به ارتباط روز کرج با پیشینه علمی این شهر گفت: یکی از موضوعات مهم در فلسفه نام‌گذاری ۲۰ مهر به عنوان روز کرج، پیشینه علمی این منطقه و بنیان‌گذاری مدرسه فلاحت یا برزگران است؛ مجموعه‌ای که در ادامه مسیر خود به دانشگاه و یکی از مراکز مهم علمی حوزه کشاورزی کشور تبدیل شده است.

حشمدار دانشگاه‌ها را از مهم‌ترین حلقه‌های انتقال هویت علمی کرج دانست و افزود: ارتباط میان دانشگاه، مدیریت شهری، نخبگان و جامعه می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک جریان مستمر برای معرفی مفاخر علمی و فرهنگی شهر را فراهم کند و این ارتباط باید به گونه‌ای باشد که شهروندان نیز خود را بخشی از این جریان بدانند.

این مسئول درباره برنامه اختتامیه روز کرج نیز گفت: مراسم اختتامیه ۲۰ مهرماه برگزار خواهد شد و برنامه‌های ویژه‌ای برای شهروندان در نظر گرفته شده است که از جمله آن می‌توان به نمایش برخی کلیپ‌ها و فیلم‌های کوتاه تولیدشده با استفاده از هوش مصنوعی با محوریت شهر کرج و معرفی ظرفیت‌ها و آینده این شهر اشاره کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه کرج در پایان خاطرنشان کرد: هدف از مجموعه برنامه‌های روز کرج این است که تصویری واقعی‌تر و کامل‌تر از این شهر ارائه شود؛ تصویری که در آن گذشته تاریخی، سرمایه علمی، ظرفیت فرهنگی، توان اجتماعی و افق آینده کرج در کنار یکدیگر دیده شود.

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