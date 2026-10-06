به گزارش خبرنگار میراث آریا؛ نادر زینالی، روز سه‌شنبه، 14 مهرماه در آیین افتتاح نمایشگاه و نکوداشت روز کرج که در تالار شهیدان نژادفلاح برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی فرصت مناسبی برای معرفی داشته‌ها و ظرفیت‌های یک شهر است، به‌ویژه زمانی که محتوای نمایشگاه به‌صورت مستقیم با همان شهر ارتباط داشته باشد و مجموعه‌های مختلف بتوانند بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خود را در معرض دید مردم قرار دهند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: نمایشگاه روز کرج از این جهت اهمیت دارد که در آن سوغات، صنایع و محصولات مرتبط با شهر ارائه شده و علاوه بر آن، حضور محلات مختلف نیز به این رویداد تنوع بخشیده است. هر محله بخشی از هویت کرج را با خود به همراه دارد و زمانی که این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، تصویری کامل‌تر از شهر در برابر شهروندان و بازدیدکنندگان شکل می‌گیرد.

او با بیان اینکه هویت‌سازی باید به یکی از محورهای اصلی برنامه‌های فرهنگی و گردشگری کرج تبدیل شود، گفت: برای معرفی یک شهر در سطح ملی و تبدیل آن به یک برند گردشگری، ابتدا باید هویت آن شهر به‌درستی شناخته و روایت شود. کرج ظرفیت‌های متعددی دارد که می‌توانند در شکل‌گیری این هویت نقش داشته باشند و لازم است این ظرفیت‌ها از حالت پراکنده خارج و در قالب یک تصویر منسجم به مردم و گردشگران معرفی شوند.

این مسئول بیان کرد: هویت یک شهر فقط در یک بنای تاریخی یا یک جاذبه طبیعی خلاصه نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از تاریخ، فرهنگ، مردم، محلات، صنایع‌دستی، سوغات، آداب و رسوم، طبیعت و حتی خاطرات جمعی شهروندان است که در کنار یکدیگر شخصیت یک شهر را شکل می‌دهند. کرج نیز از این منظر ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و باید برای معرفی این مؤلفه‌ها برنامه‌ریزی جدی‌تری انجام شود.

او توضیح داد: یکی از موضوعات مهم در هویت‌سازی این است که مردم یک شهر ابتدا خودشان نسبت به داشته‌های فرهنگی و تاریخی محل زندگی‌شان شناخت و احساس تعلق پیدا کنند. اگر این اتفاق رخ دهد، شهروندان خود به سفیران فرهنگی شهر تبدیل می‌شوند و می‌توانند داشته‌های کرج را به مسافران و گردشگران معرفی کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز با اشاره به ظرفیت‌های متنوع کرج گفت: این شهر با وجود محدوده جغرافیایی نسبتاً کوچک، مجموعه‌ای از جاذبه‌ها و ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی را در خود جای داده است که می‌تواند پایه شکل‌گیری یک برند گردشگری باشد. کاخ سلیمانیه، درخت اُرس، عقاب پرطلایی و دیگر نمادهای تاریخی و طبیعی، هر کدام بخشی از هویت این منطقه را روایت می‌کنند.

زینالی تصریح کرد: موضوع مهم این است که این نمادها صرفاً به عنوان چند عنوان یا جاذبه گردشگری معرفی نشوند، بلکه باید در زندگی فرهنگی شهر حضور پیدا کنند و در برنامه‌های شهری، رویدادها، صنایع‌دستی، سوغات، محصولات فرهنگی و فعالیت‌های گردشگری مورد استفاده قرار گیرند. وقتی یک نماد برای مردم شناخته‌شده و ملموس شود، به تدریج می‌تواند به نشانه‌ای برای معرفی شهر تبدیل شود.

او با تأکید بر نقش محلات در تقویت هویت کرج گفت: محلات می‌توانند یکی از پایه‌های اصلی هویت‌سازی در کرج باشند. هر محله دارای ویژگی‌ها، پیشینه و ظرفیت‌هایی است که باید شناسایی و معرفی شود و اگر این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند، می‌توانند روایت واحد و جذابی از کرج ایجاد کنند. حضور محلات در نمایشگاه روز کرج نیز از همین منظر قابل توجه است و به معرفی تنوع فرهنگی و اجتماعی شهر کمک می‌کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: البته جاذبه به تنهایی نمی‌تواند یک شهر را به مقصد گردشگری تبدیل کند و برای تحقق این هدف، زیرساخت‌های لازم نیز باید فراهم باشد. دسترسی، امکانات اقامتی و پذیرایی، حمل‌ونقل، خدمات گردشگری و زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز، مجموعه عواملی هستند که در کنار جاذبه‌های گردشگری معنا پیدا می‌کنند.

زینالی ادامه داد: مؤلفه مهم دیگر، همراهی و همدلی دستگاه‌های مختلف است. برندسازی گردشگری یک موضوع بین‌بخشی است و نمی‌توان انتظار داشت یک دستگاه به تنهایی همه ابعاد آن را پیش ببرد. لازم است مجموعه مدیریت استان، مدیریت شهری، دستگاه‌های اجرایی، فعالان گردشگری، بخش خصوصی، هنرمندان، تولیدکنندگان صنایع‌دستی و مردم در این مسیر کنار یکدیگر قرار گیرند.

او افزود: تلاش ما این است که با استفاده از ظرفیت همدلی و همراهی مسئولان و با حمایت مجموعه مدیریت استان و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، زمینه معرفی بهتر البرز و به‌ویژه کرج فراهم شود. این موضوع نیازمند استمرار و برنامه‌ریزی است و نمی‌توان با یک رویداد یا یک اقدام مقطعی به نتیجه رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز همچنین از اضافه شدن یک نماد فرهنگی جدید به مجموعه سوغات البرز خبر داد و گفت: به‌زودی یک نماد فرهنگی دیگر به عنوان سوغات البرز معرفی خواهد شد و تلاش می‌کنیم این نماد در کمتر از ۱۰ روز آینده رونمایی شود. هدف این است که بخشی از هویت فرهنگی و ظرفیت‌های بومی استان در قالب محصولی قابل ارائه به گردشگران معرفی شود.

زینالی در پایان گفت: اگر هویت فرهنگی کرج به‌درستی شناسایی و معرفی شود، زیرساخت‌های گردشگری تقویت شود و همه مجموعه‌های مرتبط در کنار یکدیگر حرکت کنند، می‌توان امیدوار بود که این شهر جایگاه واقعی خود را در حوزه گردشگری به دست آورد. کرج ظرفیت آن را دارد که علاوه بر محل سکونت و عبور، به شهری برای تجربه فرهنگ، تاریخ، طبیعت و زندگی بومی تبدیل شود و هویت‌سازی فرهنگی می‌تواند یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای رسیدن به این هدف باشد.

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