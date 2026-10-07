نمایشگاه روز فرهنگی کرج؛ روایت هویت شهر از دریچه تولید و فرهنگ

به گزارش میراث آریا، آیین افتتاحیه نمایشگاه و نکوداشت روز کرج روز سه‌شنبه، ۱۴ مهرماه با حضور مسئولان، تولیدکنندگان، فعالان فرهنگی و شهروندان در تالار شهیدان نژادفلاح برگزار شد.

این نمایشگاه که تا ۲۰ مهرماه برپا خواهد بود، مجموعه‌ای از محصولات و توانمندی‌های مناطق مختلف شهرستان کرج را در معرض دید شهروندان قرار داده است. صنایع دستی، محصولات هنری، صنایع غذایی، تولیدات بومی و دستاوردهای روستایی از جمله بخش‌های این نمایشگاه است که تلاش شده در کنار یکدیگر تصویری متنوع از ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی شهرستان ارائه دهند.

برگزاری این رویداد در آستانه روز کرج، به نمایش و عرضه محصولات محدود نشده و موضوعاتی همچون هویت شهری، مشارکت اجتماعی، معرفی روستاها، حمایت از مشاغل روستایی و نقش رسانه‌ها در معرفی داشته‌های فرهنگی و تاریخی شهرستان نیز در سخنان مسئولان مورد تاکید قرار گرفت.

روستا و مشاغل روستایی باید دیده شوند

مهدی مهرور، در این مراسم با بیان اینکه نمایشگاه‌هایی از این دست می‌توانند بستری برای معرفی توانمندی‌های مناطق مختلف شهرستان باشند، افزود: یکی از موضوعات مهم در برنامه‌های مربوط به روز کرج، فراهم کردن فضایی برای حضور گروه‌های مختلف و معرفی داشته‌ها و ظرفیت‌های آنهاست.

فرماندار ویژه شهرستان کرج، افزود: در چنین فضاهایی همه اقوام، روستاییان، شهری‌ها، بخش‌ها، دستگاه‌های دولتی و اداری، سازمان‌ها و نهادها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و می‌توانند یک اتفاق خوب را رقم بزنند.

این مسئول با تاکید بر اهمیت مشارکت گروه‌های مختلف در برنامه‌های مرتبط با شهر کرج گفت: اتفاق خوب این است که مردم شهر خودشان، تولیدات، محصولات، تاریخ، شهدا و ویژگی‌هایشان را معرفی کنند. بنابراین نخستین اولویت ما برای روز کرج، وحدت همه اقوام، گروه‌ها و اشخاص است و هر کسی که قدمش، قلبش، انرژی‌اش، فکرش و آنچه داشته، معطوف به کرج شود، کرجی محسوب می‌شود.

او با اشاره به اینکه روز کرج باید زمینه‌ای برای توجه به آینده این شهر نیز باشد، اظهار کرد: برای روز کرج خواستیم این ظرفیت در توسعه شهر و آینده و زیرساخت آن مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار ویژه شهرستان کرج توضیح داد: وقتی سخن از توسعه شهر به میان می‌آید، توجه به ظرفیت‌هایی که در مناطق مختلف شهرستان وجود دارد نیز اهمیت پیدا می‌کند و معرفی این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه شناخت بیشتر مردم از داشته‌های کرج را فراهم کند.

مهرور در ادامه به نقش رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های شهرستان اشاره کرد و گفت: یکی از رسالت‌های جامعه خبری این است که فرهنگ و تاریخ کرج و محصولات آن و این نمایشگاه و زحمت‌ها را با دوربین و قلمشان و نیز از طریق فضای مجازی به همه ایران اسلامی نشان دهند.

این مسئول ابراز کرد: معرفی ظرفیت‌های شهرستان تنها وظیفه یک مجموعه یا دستگاه نیست و هر یک از بخش‌های جامعه می‌توانند در این مسیر نقش داشته باشند. رسانه‌ها نیز با روایت آنچه در مناطق مختلف کرج جریان دارد، می‌توانند زمینه آشنایی مردم با ظرفیت‌هایی را فراهم کنند که شاید در شرایط عادی کمتر دیده شوند.

او تاکید کرد: همه اقوام، روستاییان، شهروندان، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مختلف باید در برنامه‌های مرتبط با کرج حضور داشته باشند و خود را در آینده این شهر سهیم بدانند.

مهرور با اشاره به محتوای ارائه‌ شده در نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه بخشی از ظرفیت‌ها و ویژگی‌های مناطق مختلف شهرستان از جمله تاریخ، فرهنگ، تولیدات، محصولات، شهدا و نمادهای هویتی معرفی شده است. معرفی این ظرفیت‌ها می‌تواند شناخت مردم از داشته‌های فرهنگی و تاریخی کرج و مناطق پیرامونی را افزایش دهد و زمینه معرفی گسترده‌تر این ظرفیت‌ها را فراهم کند.

این مسئول با بیان اینکه برگزاری چنین برنامه‌ای حاصل همکاری بخش‌های مختلف است، افزود: برگزاری این برنامه نتیجه مشارکت مجموعه‌های مختلف و مناطق گوناگون شهرستان کرج و هم‌افزایی آنهاست.

فرهنگ و هویت مقدم مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است

حجت‌الاسلام علیرضا سعیدی، نیز در این مراسم گفت: امروز اساسی‌ترین مسئله کشور ما فرهنگ است و فرهنگ و هویت، مقدم و مقوم همه مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما خواهد بود. کسی که در این حوزه حرکت می‌کند، حرکتی درست، جهادگونه و ارزشمند انجام می‌دهد.

عضو شورای اسلامی شهر کرج، اظهار کرد: برگزاری برنامه‌هایی که به فرهنگ و هویت شهر می‌پردازد، از این جهت اهمیت دارد که شناخت یک شهر تنها با توجه به مسائل روزمره آن شکل نمی‌گیرد و تاریخ، فرهنگ و پیشینه آن نیز باید برای نسل‌های مختلف بازخوانی شود.

او در ادامه به موضوع نامگذاری ۲۰ مهرماه به عنوان روز کرج اشاره کرد و گفت: مهراب رجبی در این زمینه ایستاد و جنگید. حتی در برخی تاریخ‌ها اختلاف نظر بود اما او ایستاد تا ۲۰ مهرماه را به کرسی بنشاند و انتخاب شود.

سعیدی تصریح کرد: باید از همه کسانی که از بدو تأسیس مدرسه فلاحت در کرج، این تاریخ را برای ما نگاشتند، یاد کرد. الان شاید بین ما نباشند اما یک روزی را برای ما آفریدند که ما به عنوان یک کرجی به آن افتخار می‌کنیم و می‌گوییم ۲۰ مهر در کشور به نام البرز و شهر کرج نامگذاری شده است.

این مسئول تاکید کرد: توجه به چنین مناسبتی می‌تواند فرصتی برای بازشناسی ریشه‌های تاریخی و فرهنگی شهر باشد؛ موضوعی که در فرآیند توسعه و تغییرات گسترده شهری نباید به حاشیه برود.

آنچه در این نمایشگاه بیش از هر چیز خودنمایی می‌کند، کنار هم قرار گرفتن بخش‌هایی از ظرفیت شهرستان است که در شرایط عادی ممکن است کمتر در یک قاب واحد دیده شوند. محصولی که توسط یک تولیدکننده روستایی عرضه شده، یک اثر هنری که حاصل مهارت و تجربه یک هنرمند است یا محصول غذایی که از دل فعالیت یک خانواده محلی به نمایشگاه رسیده، هر کدام فراتر از ارزش اقتصادی خود، بخشی از داستان زندگی در کرج را روایت می‌کنند.

در واقع، هویت یک شهر فقط در بناهای تاریخی و نشانه‌های شناخته‌شده آن خلاصه نمی‌شود. بخش مهمی از هویت شهری در شیوه زندگی مردم، مشاغل، مهارت‌ها، خاطرات، تولیدات و روابط اجتماعی شکل می‌گیرد و تداوم پیدا می‌کند. از این منظر، حضور روستاهای شهرستان در یک رویداد مرتبط با روز کرج نیز دارای اهمیت است؛ چراکه روستاها و مناطق پیرامونی بخشی جدایی‌ناپذیر از ساختار اجتماعی و فرهنگی شهرستان را تشکیل می‌دهند و شناخت کرج بدون توجه به این بخش از جغرافیا و جامعه آن کامل نخواهد بود.

در کنار این موضوع، حضور بانوان در میان غرفه‌داران، جلوه دیگری از ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی موجود در مناطق مختلف را نشان می‌دهد؛ ظرفیتی که می‌تواند با حمایت، معرفی و ایجاد زمینه مناسب برای عرضه محصولات، امکان حضور پررنگ‌تر تولیدکنندگان محلی در بازار را فراهم کند.

نمایشگاه همچنین فرصتی برای ارتباط مستقیم شهروندان با تولیدکنندگان ایجاد کرده است. در این شرایط، مخاطب تنها با یک محصول مواجه نیست، بلکه می‌تواند با فرآیند تولید، مهارت، داستان و تلاش پشت آن نیز آشنا شود. این ارتباط مستقیم از آن جهت اهمیت دارد که فاصله میان مصرف‌کننده و تولیدکننده را کاهش می‌دهد و امکان شناخت بهتر ظرفیت‌های بومی را فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند به ثبت و بازنمایی بخشی از فرهنگ و میراث ناملموس مناطق مختلف کمک کند؛ مهارت‌ها و تجربه‌هایی که اگر در معرض دید نسل جدید قرار نگیرند، ممکن است به تدریج از چرخه زندگی اجتماعی خارج شوند. روز کرج نیز در همین چارچوب می‌تواند از یک مناسبت تقویمی فراتر رود و به فرصتی برای گفت‌وگو درباره گذشته، وضعیت امروز و آینده شهر تبدیل شود. شهری که امروز سیمایی گسترده و متنوع دارد، حاصل مجموعه‌ای از تحولات تاریخی، اجتماعی و جمعیتی است و شناخت آن نیازمند توجه همزمان به گذشته و حال است.

برگزاری برنامه‌های روز کرج زمانی می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که به یک مراسم یا رویداد محدود نماند و به فرآیندی مستمر برای معرفی ظرفیت‌ها و تقویت احساس تعلق شهروندان تبدیل شود. در این میان، نقش رسانه‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. بسیاری از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و تولیدی شهرستان ممکن است برای خود مردم کرج نیز ناشناخته باشد و روایت رسانه‌ای می‌تواند این فاصله را کاهش دهد.

معرفی روستاها، تولیدکنندگان، هنرمندان و فعالان فرهنگی، تنها معرفی چند محصول یا یک رویداد نیست؛ بلکه بازتاب بخشی از زندگی اجتماعی شهری است که در دهه‌های اخیر با سرعت زیادی توسعه پیدا کرده است. اگر شهروندان بتوانند در روایت رسمی و عمومی شهر، بخشی از زندگی و خاطرات خود را ببینند، مناسبت‌هایی مانند روز کرج می‌تواند به تقویت احساس تعلق و مشارکت اجتماعی کمک کند.

از سوی دیگر، توجه به هویت به معنای متوقف کردن توسعه نیست؛ بلکه می‌تواند به معنای پیوند دادن توسعه آینده با سرمایه‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی موجود باشد. شهری که گذشته خود را می‌شناسد، ظرفیت بیشتری برای تعریف تصویری روشن‌تر از آینده خواهد داشت.

نمایشگاه روز کرج در همین نقطه قرار گرفته است؛ جایی میان تاریخ و امروز، میان شهر و روستا، میان فرهنگ و تولید و میان خاطرات گذشته و دغدغه‌های آینده. این نمایشگاه تا ۲۰ مهرماه در تالار شهیدان نژادفلاح ادامه دارد و شهروندان می‌توانند هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۲ از غرفه‌های آن بازدید کنند.

در نهایت، آنچه از این رویداد می‌توان دریافت این است که کرج را نمی‌توان تنها از روی سیمای امروز آن شناخت. پشت چهره شهری این منطقه، مجموعه‌ای از روستاها، محله‌ها، تولیدکنندگان، هنرمندان، تاریخ، فرهنگ و خاطراتی قرار دارد که هر کدام قطعه‌ای از هویت این شهر را ساخته‌اند. روز کرج فرصتی است تا این قطعات دوباره کنار هم قرار گیرند؛ فرصتی برای اینکه شهروندان، کرج را نه فقط به عنوان محل زندگی، بلکه به عنوان شهری با گذشته، سرمایه‌های انسانی و ظرفیت‌های متنوع برای آینده ببینند.

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