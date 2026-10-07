نخستین نمایشگاه ملی گردشگری و صنایع وابسته یزد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نخستین نمایشگاه ملی گردشگری و صنایع وابسته یزد شامگاه روز سه شنبه، چهاردهم مهرماه با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری و ایجاد فرصتی برای تعامل میان فعالان این حوزه از استان‌های مختلف، در حضور جمعی از مسئولان استان، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد و معاون گردشگری این اداره‌کل کشور افتتاح شد.

در این نمایشگاه استان‌های مختلف کشور با ارائه ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و صنایع وابسته خود حضور دارند و برنامه‌هایی نیز برای معرفی آیین‌ها، رسوم و فرهنگ مناطق مختلف کشور پیش‌بینی شده است.

معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان‌های یزد، تقویت ارتباط میان فعالان بخش خصوصی گردشگری و ایجاد زمینه برای همکاری و تبادل تجربه میان استان‌ها از دیگر محورهای برگزاری این نمایشگاه است.

این نمایشگاه تا ۱۶ مهرماه، هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۲ پذیرای علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.

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