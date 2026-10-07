موزه جانورشناسی؛ بخشی از حافظه علمی ایران در انتظار احیاست

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مسعود احمدزاده روز سه‌شنبه ۱۴ مهر در مراسم «بازخوانی هویت علمی کرج و بزرگداشت استاد جلال افشار» که در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به جایگاه تاریخی مجموعه‌های علمی در شکل‌گیری دانش کشاورزی و گیاه‌پزشکی کشور، اظهار کرد: آنچه امروز در اختیار ما قرار دارد، حاصل تلاش دانشمندانی است که فعالیت خود را در گذشته با امکانات بسیار محدود آغاز کردند و بخشی از دستاوردهای آنان در قالب مجموعه‌های علمی و موزه‌ای به نسل امروز رسیده است.

مدیر گروه گیاه‌پزشکی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی با اشاره به موزه جانورشناسی افزود: این موزه را نباید فقط به عنوان محلی برای نگهداری نمونه‌ها یا یک فضای قابل بازدید نگاه کرد، بلکه این مجموعه بخشی از میراث علمی ایران و سندی از مسیر شکل‌گیری و توسعه علوم کشاورزی و گیاه‌پزشکی در کشور است.

این مسئول بیان کرد: امروز در کنار یکی از تاریخی‌ترین بناهای علمی مجموعه کشاورزی کشور قرار گرفته‌ایم؛ فضایی که بخشی از تاریخ علم گیاه‌پزشکی و کشاورزی شهر کرج و ایران را در خود جای داده است و می‌تواند زمینه آشنایی نسل جدید با ریشه‌های علمی این سرزمین را فراهم کند.

او گفت: اهمیت موزه‌ها فقط به ارزش اشیای موجود در آن‌ها خلاصه نمی‌شود؛ این مجموعه‌ها از نظر آموزشی، تاریخی و هویتی نیز اهمیت دارند و می‌توانند روند تحول و توسعه علمی کشور را برای نسل‌های جدید روایت کنند.

احمدزاده با اشاره به پیشینه موزه جانورشناسی و فعالیت‌های علمی نسل‌های گذشته اظهار کرد: بسیاری از مجموعه‌های علمی که امروز برای ما ارزشمند هستند، در گذشته از یک یا دو اتاق و با چند نمونه کوچک آغاز شدند. استادان و دانشمندان آن دوره با امکانات محدود فعالیت کردند و میراثی را شکل دادند که امروز مسئولیت حفاظت از آن بر عهده ماست. اگر برای این میراث علمی فکری نشود، ممکن است به دلایل مختلف در معرض آسیب و نابودی قرار گیرد؛ بنابراین حفاظت از آن نیازمند توجه جدی و نگاه بلندمدت است.

مدیر گروه گیاه‌پزشکی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی با تأکید بر ضرورت تبدیل برنامه‌های بزرگداشت به فرصتی برای پیگیری مسائل میراثی گفت: برگزاری چنین نشست‌هایی نباید به یک مراسم بزرگداشت محدود شود، بلکه باید بتواند توجه مسئولان و دستگاه‌های مرتبط را برای حفظ و توسعه این مجموعه‌ها جلب کند.

این مسئول توضیح داد: وقتی از استادان و دانشمندانی مانند جلال افشار یاد می‌کنیم، از یک جریان علمی و میراثی سخن می‌گوییم که آثار آن در بناها، مجموعه‌های علمی، نمونه‌ها و موزه‌های به‌جامانده از آن دوره قابل مشاهده است و حفظ این میراث به معنای حفظ بخشی از حافظه علمی جامعه و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

او در پایان گفت: امیدواریم موزه جانورشناسی با حمایت مجموعه‌های مسئول احیا شود و بتواند در سطح منطقه و حتی در سطح بین‌المللی به یکی از مجموعه‌های مهم علمی و تاریخی کشور تبدیل شود.

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