به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید علیرضا سالار حسینی اظهار کرد: در این نمایشگاه تلاش شده است شهرستان‌های استان صرفا به عنوان محل عرضه محصولات و ظرفیت‌های گردشگری معرفی نشوند، بلکه هر شهرستان با توجه به مزیت‌های خاص خود به عنوان یک مقصد گردشگری در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گیرد.

او افزود: ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی، کویری، روستایی و بوم‌گردی، هر شهرستان در غرفه‌های مربوطه معرفی می‌شود و هدف این است که گردشگران با شناخت این ظرفیت‌ها، برنامه سفر خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که علاوه بر شهر یزد، سایر مقاصد استان را نیز دربرگیرد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد با اشاره به ضرورت توزیع متوازن جریان گردشگری در استان، گفت: یکی از رویکردهای اصلی ما در توسعه گردشگری، تمرکززدایی از شهر یزد و هدایت بخشی از جریان سفر به شهرستان‌هاست؛ چراکه پراکندگی مقاصد گردشگری می‌تواند به افزایش ماندگاری گردشگران و توزیع منافع اقتصادی گردشگری در سطح استان کمک کند.

سالار حسینی ادامه داد: در این رویکرد، شهرستان‌ها می‌توانند در قالب مسیرها و بسته‌های سفر چندمقصدی به یکدیگر متصل شوند.

او با بیان اینکه توسعه گردشگری شهرستان‌ها تنها به افزایش تعداد بازدیدکنندگان محدود نمی‌شود، تصریح کرد: زمانی که گردشگر از یک مقصد کمترشناخته‌شده بازدید می‌کند و از اقامتگاه بوم‌گردی، خدمات گردشگری، صنایع‌دستی، خوراک محلی و سایر خدمات جامعه محلی استفاده می‌کند، بخش بیشتری از ارزش اقتصادی سفر در همان منطقه باقی می‌ماند و این موضوع می‌تواند به تقویت اقتصاد جوامع محلی و ایجاد اشتغال کمک کند.

معاون گردشگری استان یزد خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نمایشگاهی فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های متنوع استان، ایجاد ارتباط میان فعالان گردشگری شهرستان‌ها و بخش خصوصی و همچنین شکل‌گیری مسیرها و برنامه‌های جدید سفر است و تلاش می‌کنیم از ظرفیت نمایشگاه برای معرفی مقاصدی استفاده کنیم که تاکنون سهم کمتری از جریان گردشگری استان داشته‌اند.

سالار حسینی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی نمایشگاه این است که یزد برای گردشگر تنها یک مقصد شهری نباشد، بلکه استان یزد به عنوان مجموعه‌ای متنوع از مقاصد تاریخی، فرهنگی، ورزشی، طبیعی، روستایی و کویری در نظر گرفته شود و گردشگران زمان بیشتری را در شهرستان‌های مختلف استان سپری کنند.

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