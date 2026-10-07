به گزارش خبرنگار میراث آریا، عباس گلرو شامگاه دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ در مراسم شب فرهنگی بیابانک با اشاره به ظرفیت‌های متنوع این روستا اظهار کرد: بیابانک با برخورداری از معماری اصیل، پیشینه تاریخی و فرهنگ بومی متمایز، این ظرفیت را دارد که به یکی از روستاهای شاخص گردشگری کشور تبدیل شود و تجربه‌ای مشابه روستاهای تاریخی و گردشگری همچون ابیانه برای گردشگران رقم بزند.

نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، سرخه و مهدی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از اقدامات بنیاد ایران‌شناسی و دکتر شاه‌حسینی در معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی منطقه افزود: معرفی هدفمند ظرفیت‌های روستا و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، می‌تواند زمینه حضور بیشتر گردشگران و رونق اقتصادی جامعه محلی را فراهم کند.

او بر ضرورت برگزاری منظم برنامه‌های فرهنگی در بیابانک تأکید کرد و گفت: توسعه نورپردازی، ایجاد امکانات اقامتی و رفاهی و فراهم کردن شرایط حضور گردشگران در ساعات شب از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش ماندگاری گردشگران و رونق گردشگری روستا کمک کند.

گلرو همچنین با اشاره به ظرفیت محصولات بومی بیابانک و تاکید بر ضرورت حمایت از تولید و تجاری‌سازی این محصولات، بیان کرد: محصول محلی گولاچ می‌تواند با حمایت دستگاه‌های مسئول و شکل‌گیری یک حرکت منسجم، از تولید سنتی فراتر رفته و با رویکرد صنعتی تولید و عرضه شود تا علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، به یکی از سوغات شاخص منطقه تبدیل شود.

نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، سرخه و مهدی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه به ضرورت تأمین اعتبار برای حفاظت و مرمت بناهای تاریخی روستا اشاره کرد و افزود: برخی اقدامات مرمتی و استحکام‌بخشی از جمله در آب‌انبار روستا انجام شده است، اما برای تکمیل فرآیند مرمت و حفاظت از آثار تاریخی بیابانک، تأمین اعتبار بیشتری ضروری است.

او از پیگیری برای بهبود مسیر دسترسی به روستا خبر داد و گفت: ارتقای وضعیت مسیر حدود شش کیلومتری دسترسی به بیابانک از طریق اداره راهداری در حال پیگیری است و بهبود این مسیر می‌تواند در توسعه گردشگری روستا نقش مؤثری داشته باشد.

گلرو با تأکید بر اهمیت حفاظت از میراث ناملموس خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی تنها به بناها و آثار تاریخی محدود نمی‌شود، بلکه زبان، گویش، آیین‌ها، سنت‌ها و شیوه‌های زندگی نیز بخش مهمی از هویت تاریخی و فرهنگی مردم را تشکیل می‌دهند و باید برای حفظ و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده برنامه‌ریزی کرد.

نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، سرخه و مهدی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش روستاها در حفظ فرهنگ، تولید و امنیت غذایی کشور تصریح کرد: روستاها بخش مهمی از تمدن ایرانی را شکل داده‌اند و توجه به مسائل و نیازهای آن‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

او در پایان از فرماندار و بخشدار منطقه خواست با تدوین نظام مسائل روستا، مطالبات و نیازهای بیابانک را به‌صورت دقیق احصا و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی و پیگیری کنند.

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