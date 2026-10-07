۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۰

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه تأکید کرد:

بیابانک می‌تواند به یکی از مقاصد شاخص گردشگری استان سمنان تبدیل شود

بیابانک می‌تواند به یکی از مقاصد شاخص گردشگری استان سمنان تبدیل شود

نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، سرخه و مهدی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری روستای بیابانک، خواستار تقویت زیرساخت‌های گردشگری، حفاظت از میراث ناملموس و حمایت از تولید و عرضه صنعتی محصولات بومی این روستا شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، عباس گلرو شامگاه دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ در مراسم شب فرهنگی بیابانک با اشاره به ظرفیت‌های متنوع این روستا اظهار کرد: بیابانک با برخورداری از معماری اصیل، پیشینه تاریخی و فرهنگ بومی متمایز، این ظرفیت را دارد که به یکی از روستاهای شاخص گردشگری کشور تبدیل شود و تجربه‌ای مشابه روستاهای تاریخی و گردشگری همچون ابیانه برای گردشگران رقم بزند.

نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، سرخه و مهدی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از اقدامات بنیاد ایران‌شناسی و دکتر شاه‌حسینی در معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی منطقه افزود: معرفی هدفمند ظرفیت‌های روستا و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، می‌تواند زمینه حضور بیشتر گردشگران و رونق اقتصادی جامعه محلی را فراهم کند.

او بر ضرورت برگزاری منظم برنامه‌های فرهنگی در بیابانک تأکید کرد و گفت: توسعه نورپردازی، ایجاد امکانات اقامتی و رفاهی و فراهم کردن شرایط حضور گردشگران در ساعات شب از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش ماندگاری گردشگران و رونق گردشگری روستا کمک کند.

گلرو همچنین با اشاره به ظرفیت محصولات بومی بیابانک و تاکید بر ضرورت حمایت از تولید و تجاری‌سازی این محصولات، بیان کرد: محصول محلی گولاچ می‌تواند با حمایت دستگاه‌های مسئول و شکل‌گیری یک حرکت منسجم، از تولید سنتی فراتر رفته و با رویکرد صنعتی تولید و عرضه شود تا علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، به یکی از سوغات شاخص منطقه تبدیل شود.

نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، سرخه و مهدی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه به ضرورت تأمین اعتبار برای حفاظت و مرمت بناهای تاریخی روستا اشاره کرد و افزود: برخی اقدامات مرمتی و استحکام‌بخشی از جمله در آب‌انبار روستا انجام شده است، اما برای تکمیل فرآیند مرمت و حفاظت از آثار تاریخی بیابانک، تأمین اعتبار بیشتری ضروری است.

او از پیگیری برای بهبود مسیر دسترسی به روستا خبر داد و گفت: ارتقای وضعیت مسیر حدود شش کیلومتری دسترسی به بیابانک از طریق اداره راهداری در حال پیگیری است و بهبود این مسیر می‌تواند در توسعه گردشگری روستا نقش مؤثری داشته باشد.

گلرو با تأکید بر اهمیت حفاظت از میراث ناملموس خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی تنها به بناها و آثار تاریخی محدود نمی‌شود، بلکه زبان، گویش، آیین‌ها، سنت‌ها و شیوه‌های زندگی نیز بخش مهمی از هویت تاریخی و فرهنگی مردم را تشکیل می‌دهند و باید برای حفظ و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده برنامه‌ریزی کرد.

نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، سرخه و مهدی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش روستاها در حفظ فرهنگ، تولید و امنیت غذایی کشور تصریح کرد: روستاها بخش مهمی از تمدن ایرانی را شکل داده‌اند و توجه به مسائل و نیازهای آن‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

او در پایان از فرماندار و بخشدار منطقه خواست با تدوین نظام مسائل روستا، مطالبات و نیازهای بیابانک را به‌صورت دقیق احصا و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی و پیگیری کنند.

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کد خبر 1405071501727
جواد طیبی
دبیر مرضیه امیری

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