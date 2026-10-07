سرهنگ شهریار قربانی فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی لرستان شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عطا حسن‌پور مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان از برگزاری آیین تکریم و معارفه فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان لرستان با حضور مسئولان کشوری و استانی خبر داد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان اظهار کرد: این آیین با حضور سرهنگ آیت احمدی فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سرهنگ فرهاد ابدال‌چگنی جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان، جمعی از فرماندهان یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی استان، معاونان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان و کارکنان یگان حفاظت برگزار شد.

او افزود: در این مراسم، با حکم فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، سرهنگ شهریار قربانی به عنوان فرمانده جدید یگان حفاظت میراث فرهنگی استان لرستان منصوب شد.

حسن‌پور تصریح کرد: همچنین از خدمات سرهنگ علی قدمی، فرمانده پیشین یگان حفاظت میراث فرهنگی لرستان که پس از بیش از ۳۰ سال خدمت در بخش‌های مختلف انتظامی به افتخار بازنشستگی نائل آمد، تجلیل به عمل آمد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات سرهنگ قدمی در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی استان، برای سرهنگ قربانی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد و بر اهمیت نقش یگان حفاظت در صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی لرستان تأکید کرد.

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