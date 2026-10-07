به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در نشست بررسی تمهیدات حفاظت از بناهای تاریخی برای بارش‌های پیش‌رو در قزوین با تأکید بر ضرورت آمادگی مجموعه میراث‌فرهنگی استان برای مواجهه با شرایط جوی پیش‌رو گفت: پایش مستمر بناهای تاریخی و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر باید پیش از آغاز بارندگی‌ها با جدیت دنبال شود تا بتوانیم با اقدامات پیشگیرانه، از وارد شدن آسیب به آثار تاریخی جلوگیری کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین افزود: هدف ما این است که پیش از وقوع هرگونه آسیب، نقاط پرخطر بناهای تاریخی شناسایی و اقدامات لازم برای رفع خطر و انجام مرمت‌های اضطراری در آن‌ها پیش‌بینی و اجرا شود.

او با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی اقدامات حفاظتی اظهار کرد: باید وضعیت بناهای تاریخی استان به‌صورت مستمر رصد شود و بناهایی که در برابر بارندگی و تغییرات جوی آسیب‌پذیری بیشتری دارند، در اولویت اقدامات پیشگیرانه و رفع خطر قرار گیرند.

در ادامه نشست مدیرکل میراث فرهنگی استان با تأکید بر موضوع تشکیل کمیته رفع خطر بناهای تاریخی تصریح کرد: این کمیته با هدف برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای اقدامات پیشگیرانه در برابر خطرات احتمالی ناشی از شرایط جوی فعالیت خود را دنبال کند.

مهدوی افزود: با تشکیل کمیته رفع خطر و شیفت‌بندی کارشناسان، وضعیت بناهای تاریخی به‌صورت مستمر بررسی و موارد و آسیب‌های احتمالی هر بنا شناسایی و گزارش خواهد شد تا اقدامات لازم پیش از تشدید شرایط جوی انجام شود.

این جلسه با بررسی سایر موضوعات مرتبط با حفاظت، مرمت و صیانت از آثار تاریخی استان و تعیین اولویت‌های اجرایی حوزه میراث‌فرهنگی به پایان رسید.

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