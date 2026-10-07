پوستر دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد رونمایی شد

به‌گزارش میراث‌آریا، حیدر صادقی روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه جاری در آیین رونمایی از پوستر دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد گفت: دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه جاری به‌مدت چهار روز در شهرکرد برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: این جشنواره شامل فراخوان مقالات، برگزاری نمایشگاه سراسری، کارگاه‌های تخصصی، نشست‌های علمی؛ ورکشاپ دانشجویی و سایر فعالیت‌های فرهنگی و هنری مرتبط با نمد و نمدمالی در سطح ملی است.

صادقی تصریح کرد: جشنواره ملی نمد شهرکرد زمینه جهانی شدن شهرکرد به‌عنوان «شهر جهانی نمد» را فراهم می‌کند.

او یادآور شد: شهرکرد در سال ۱۳۹۷ به‌عنوان «شهر ملی نمد» ثبت و معرفی شد که این مهم نقش اصلی در حفاظت از این هنرصنعت اصیل و حمایت از هنرمندان این رشته را دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: هنرصنعت نمدمالی یکی از مهم‌ترین، بهترین و اصیل‌ترین صنایع‌دستی و هنرهای سنتی این استان به‌ویژه در شهرهای شهرکرد و بروجن است.

صادقی گفت: هنرصنعت نمدمالی تا آنجا اهمیت دارد که شهرکرد در مردادماه ۱۳۹۷ به‌عنوان «شهر ملی نمد» ثبت و معرفی شد.

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