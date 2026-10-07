به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید محمد رستگاری اظهار کرد: یکی از رویکردهای نخستین نمایشگاه ملی گردشگری استان یزد، ایجاد ارتباط میان استان‌های مختلف و ارائه تصویری متنوع از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری کشور است که بر همین اساس از گروه‌هایی با فرهنگ‌های مختلف ایرانی دعوت شده است تا طی برگزاری نمایشگاه، برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی متناسب با ظرفیت‌های بومی خود را اجرا کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد افزود: اجرای آیین‌ها، موسیقی‌های محلی، برنامه‌های نمایشی و معرفی سنت‌های بومی می‌تواند این فرصت را فراهم کند که بازدیدکننده صرفاً از طریق بروشور و محتوای تبلیغاتی با یک مقصد گردشگری آشنا نشود، بلکه بخشی از فرهنگ آن منطقه را به شکل زنده تجربه کند.

رستگاری ادامه داد: فرهنگ و آیین‌های محلی بخش مهمی از هویت مقاصد گردشگری هستند و قرار گرفتن این عناصر در کنار معرفی جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی می‌تواند شناخت دقیق‌تر و عمیق‌تری از مقصد در ذهن گردشگر ایجاد کند.

وی با اشاره به ظرفیت نمایشگاه برای ایجاد تعامل میان فعالان گردشگری استان‌ها تصریح کرد: حضور استان‌های مختلف در این رویداد تنها به معرفی جاذبه‌ها محدود نمی‌شود و نمایشگاه می‌تواند زمینه‌ای برای گفت‌وگو و تبادل تجربه میان فعالان گردشگری، جوامع حرفه‌ای، بخش خصوصی و مجموعه‌های متولی گردشگری استان‌های مختلف فراهم کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد گفت: تلاش شده است بازدیدکنندگان با مشاهده برنامه‌های فرهنگی استان‌های مختلف، با تنوع فرهنگی کشور بیشتر آشنا شوند و در کنار آن، ظرفیت‌های گردشگری این مناطق نیز به شکلی ملموس‌تر معرفی شود؛ چراکه آشنایی با فرهنگ مقصد می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری علاقه و انگیزه برای سفر و تجربه مقصدهای جدید باشد.

رستگاری خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند در مسیر توسعه گردشگری فرهنگی و تقویت ارتباط میان مقصدهای گردشگری مؤثر باشد و امیدواریم نخستین نمایشگاه گردشگری یزد در کنار معرفی ظرفیت‌های استان، فرصتی برای تعامل، تبادل تجربه و هم‌افزایی میان استان‌های مختلف کشور فراهم کند.

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