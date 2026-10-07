به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های اقامتی در شهرستان قاینات اظهار کرد: این شهرستان سال‌هاست با کمبود فضاهای اقامتی، به‌ویژه هتل، مواجه است و با وجود افتتاح چند اقامتگاه در سال‌های اخیر، احداث هتل همچنان یکی از نیازهای مهم حوزه گردشگری منطقه محسوب می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود: در همین راستا، زمینی به مساحت ۳ هزار مترمربع با کاربری جهانگردی، واقع در جنب پارک رهگذر و مجاورت بلوار امام رضا(ع)، با پیشنهاد شهرداری قاین، تصویب شورای اسلامی شهر و پس از طی تشریفات قانونی، برای احداث هتل به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار شد.

او حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را یکی از عوامل مؤثر در توسعه زیرساخت‌های گردشگری دانست و گفت: ورود بخش خصوصی به حوزه گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز تحول در اقتصاد گردشگری و افزایش ظرفیت‌های اقامتی شهر قاین باشد.

عباس‌زاده ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح، علاوه بر رفع بخشی از کمبود فضاهای اقامتی، زمینه ماندگاری بیشتر مسافران و گردشگران در قاین فراهم شود و این شهر از یک مسیر گذری به مقصدی برای اقامت و گردشگری تبدیل شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات بیان کرد: بر اساس مفاد توافق‌نامه، سرمایه‌گذار موظف است ظرف سه ماه برای دریافت پروانه ساخت اقدام کند و حداکثر طی سه سال، هتل را با زیربنای دست‌کم ۲ هزار مترمربع احداث و به بهره‌برداری برساند.

او تأکید کرد: این اداره در مراحل مختلف اجرای طرح در کنار سرمایه‌گذار خواهد بود و برای تسهیل روند اجرا، رفع موانع و فراهم‌کردن زمینه تحقق این پروژه تلاش خواهد کرد.

عباس‌زاده خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه می‌تواند گامی مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش ظرفیت اقامتی و تقویت جایگاه شهرستان قاینات در مسیر گردشگری استان باشد.

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