به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صادق زارع امروز چهارشنبه ۱۵مهرماه ۱۴۰۵گفت: در راستای صیانت از میراث معماری و شهری، برنامه‌ای جامع برای تدوین ضوابط اختصاصی احیا بافت ها در ۹ شهر و ۹ روستای ابلاغ‌شده در سطح استان در دست اجراست.

معاون میراث فرهنگی استان فارس افزود: اگرچه پیش از این اقداماتی در جهت تدوین ضوابط انجام شده بود، اما به دلیل نبود انسجام، به نتیجه ملموسی منجر نشد. اما از یک سال پیش با رویکردی جدید و متمرکز، تلاش کردیم تا این مسیر را منسجم کرده و به جمع‌بندی نهایی برسانیم.

زارع با تأکید بر اینکه کلید نجات بافت‌های تاریخی، تدوین ضوابط اختصاصی و تهیه طرح های حفاظت یکپارچه است، افزود: هدف ما این است که با تعریف الگوهای ساخت و ساز و پروژه‌های محرک‌آفرین، حفاظت از بافت‌های تاریخی را با رونق توسعه اقتصادی گره بزنیم تا این مناطق از حالت رکود خارج شده و به قطب‌های گردشگری پایدار تبدیل شوند.

او با اشاره به پیشرفت‌های اخیر در این مسیر اظهار داشت: خوشبختانه مطالعات مربوط به تهیه ضوابط اختصاصی شهرهای جهرم و جویم پس از طی مراحل فازبندی و بررسی در شورای فنی استان، به تصویب رسید و در مراحل نهایی برای ارائه به وزارتخانه است. این اقدام، پیش‌درآمدی برای شهرهای فسا و کازرون است که در مراحل مختلف مطالعه قرار دارند.

معاون میراث فرهنگی استان فارس همچنین به حوزه روستایی اشاره کرد و گفت: در بخش روستایی نیز مطالعات در روستاهای کندازی مرودشت، سرنجلک ممسنی و دوسیران کوهچنار آغاز شده و در فازهای تکمیلی به جمع‌بندی خواهد رسید.

زارع در پایان با تأکید بر اهمیت ویژه بافت تاریخی شیراز، از مسئولین استانی و وزارتخانه درخواست کرد تا با تخصیص اعتبارات لازم، مسیر تدوین ضوابط اختصاصی پایتخت فرهنگی ایران هموار شود تا طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تا پایان سال ۱۴۰۷ و هم‌زمان با پایان برنامه هفتم توسعه، تمامی ۱۸ بافت شهری و روستایی استان تحت یک مدیریت یکپارچه و واحد» قرار گرفته و از این طریق، صیانت از میراث معماری با ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای مردم منطقه فراهم شود.

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