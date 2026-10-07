به‌گزارش خبرنگارمیراث آریا، علیرضا عسکری روز سه‌شنبه ۱۴مهرماه ۱۴۰۵ در نشست علمی شیراز و هویت باستانی آن که در قالب رویداد مهر شیراز و با همکاری اداره میراث فرهنگی شهرستان شیراز برگزار شد، با تشریح ابعاد مختلف هویت باستانی شیراز، از این نقشه به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم مطالعات باستان‌شناختی در این منطقه رونمایی کرد.

این باستان شناس با اشاره به روند شکل‌گیری این نقشه اظهار کرد: تهیه نقشه باستان‌شناسی دشت شیراز صرفاً یک کار ترسیمی و جغرافیایی نیست، بلکه مجموعه‌ای از داده‌ها و اطلاعات باستان‌شناختی را در یک چارچوب منسجم گردآوری می‌کند و امکان مطالعه ارتباط میان محوطه‌های باستانی و محیط پیرامون آنها را فراهم می‌سازد.

عسکری افزود: یکی از موضوعات مهم در شناخت گذشته شیراز، توجه به پیوستگی میان محوطه‌های باستانی و بررسی آنها در بستر طبیعی و جغرافیایی منطقه است؛ چراکه این ارتباط می‌تواند اطلاعات مهمی درباره الگوهای استقرار، تحولات فرهنگی و نحوه تعامل جوامع انسانی با محیط در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

او با تأکید بر اهمیت مستندسازی علمی محوطه‌های تاریخی گفت: نقشه باستان‌شناسی دشت شیراز می‌تواند در حوزه حفاظت و مدیریت میراث فرهنگی نیز کاربرد داشته باشد و به‌عنوان یکی از مستندات پایه برای شناخت ظرفیت‌های باستان‌شناختی منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

این باستان شناس همچنین با اشاره به ظرفیت‌های این دستاورد در مطالعات و پرونده‌های بین‌المللی میراث فرهنگی عنوان کرد: چنین مستنداتی می‌تواند در تبیین و اثبات ارزش جهانی برجسته (OUV) و معرفی جایگاه تاریخی و فرهنگی شیراز در سطح ملی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

عسکری در پایان تأکید کرد: شناخت دقیق میراث باستانی دشت شیراز نیازمند تداوم مطالعات میدانی، تکمیل داده‌های باستان‌شناختی و ایجاد یک نظام منسجم برای ثبت و تحلیل اطلاعات است و نقشه باستان‌شناسی می‌تواند یکی از پایه‌های اصلی این مسیر باشد.

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