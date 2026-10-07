به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در دیدار مهدوی با سردار طرهانی که روز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ برگزار شد بر ضرورت تداوم و تقویت تعامل میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مجموعه انتظامی استان در راستای حفاظت از میراث فرهنگی، ارتقای امنیت اماکن تاریخی و مقابله با تخلفات حوزه گردشگری تأکید شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قزوین در این دیدار ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی با اشاره به نقش مؤثر مجموعه انتظامی در برقراری امنیت و صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی، از همکاری‌های انجام‌شده در پیشگیری و برخورد با تخلفات حوزه میراث‌فرهنگی، به‌ویژه حفاری‌های غیرمجاز در سطح استان، قدردانی کرد.

همچنین موضوع مقابله با فعالیت تورهای غیرمجاز گردشگری و ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه مطرح و بر پیگیری و برخورد قانونی با موارد تخلف تأکید شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین نیز برای تداوم همکاری و تعامل با مجموعه میراث‌فرهنگی در زمینه حفاظت از آثار تاریخی، مقابله با تخلفات و حمایت از اقدامات قانونی در حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی اعلام آمادگی کرد.

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