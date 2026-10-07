به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: آیین گرامیداشت جشن مهرگان روز جمعه ۱۷ مهرماه با حضور استاندار کردستان، جمعی از مسئولان، گروه‌های هنری، فعالان فرهنگی و جمعی از علاقه‌مندان به فرهنگ و آیین‌های کهن ایرانی، در محوطه غار تاریخی کرفتو برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: مهرگان یکی از آیین‌های ریشه‌دار فرهنگ ایرانی است که مفاهیمی همچون مهر، دوستی و همبستگی را در خود جای داده و برگزاری این آیین در یکی از محوطه‌های شاخص تاریخی کردستان، فرصتی برای معرفی همزمان ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری استان است.

او با اشاره به ثبت جهانی جشن مهرگان در فهرست میراث‌فرهنگی ناملموس یونسکو به صورت مشترک میان ایران و تاجیکستان، عنوان کرد: ثبت جهانی این آیین، اهمیت و جایگاه آن را در فرهنگ ایرانی و منطقه‌ای برجسته کرده و برگزاری برنامه‌های مربوط به آن، به معرفی این میراث‌فرهنگی به نسل‌های آینده کمک می‌کند.

طالب‌نیا یادآور شد: انتخاب غار کرفتو به عنوان محل برگزاری این آیین، علاوه بر توجه به جایگاه مهرگان، ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این محوطه را نیز در کانون توجه قرار می‌دهد و زمینه‌ای برای تقویت گردشگری فرهنگی و رویدادمحور در استان فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، با بیان اینکه اجرای برنامه‌های هنری بخش دیگری از این مراسم است، بیان کرد: گروه موسیقی «هزار تنبور» و شماری از گروه‌های هنری و بومی کردستان در این آیین به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

او اظهار کرد: در این برنامه تلاش شده است ظرفیت‌های فرهنگی و هنری منطقه در کنار معرفی میراث تاریخی کرفتو مورد توجه قرار گیرد.

غار تاریخی کرفتو در شهرستان دیواندره از مهم‌ترین محوطه‌های باستانی استان کردستان است که با معماری صخره‌ای و فضاهای دست‌کند خود، جایگاه ویژه‌ای در میان آثار تاریخی کشور دارد و همواره مورد توجه گردشگران و پژوهشگران قرار گرفته است.

در همین راستا، پرونده غار تاریخی کرفتو در شهرستان دیواندره، برای قرار گرفتن در مسیر ثبت جهانی در حال آماده‌سازی است و این موضوع زمینه معرفی هرچه بیشتر این محوطه ارزشمند تاریخی در سطح ملی و بین‌المللی را فراهم می‌کند.

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