۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۵

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان:

دومین سالگرد ثبت جهانی مهرگان در کرفتو برگزار می‌شود

دومین سالگرد ثبت جهانی مهرگان در کرفتو برگزار می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، از برگزاری آیین گرامیداشت دومین سالگرد ثبت جهانی جشن مهرگان در محوطه غار تاریخی کرفتو شهرستان دیواندره خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: آیین گرامیداشت جشن مهرگان روز جمعه ۱۷ مهرماه با حضور استاندار کردستان، جمعی از مسئولان، گروه‌های هنری، فعالان فرهنگی و جمعی از علاقه‌مندان به فرهنگ و آیین‌های کهن ایرانی، در محوطه غار تاریخی کرفتو برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: مهرگان یکی از آیین‌های ریشه‌دار فرهنگ ایرانی است که مفاهیمی همچون مهر، دوستی و همبستگی را در خود جای داده و برگزاری این آیین در یکی از محوطه‌های شاخص تاریخی کردستان، فرصتی برای معرفی همزمان ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری استان است.

او با اشاره به ثبت جهانی جشن مهرگان در فهرست میراث‌فرهنگی ناملموس یونسکو به صورت مشترک میان ایران و تاجیکستان، عنوان کرد: ثبت جهانی این آیین، اهمیت و جایگاه آن را در فرهنگ ایرانی و منطقه‌ای برجسته کرده و برگزاری برنامه‌های مربوط به آن، به معرفی این میراث‌فرهنگی به نسل‌های آینده کمک می‌کند.

طالب‌نیا یادآور شد: انتخاب غار کرفتو به عنوان محل برگزاری این آیین، علاوه بر توجه به جایگاه مهرگان، ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این محوطه را نیز در کانون توجه قرار می‌دهد و زمینه‌ای برای تقویت گردشگری فرهنگی و رویدادمحور در استان فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، با بیان اینکه اجرای برنامه‌های هنری بخش دیگری از این مراسم است، بیان کرد: گروه موسیقی «هزار تنبور» و شماری از گروه‌های هنری و بومی کردستان در این آیین به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

او اظهار کرد: در این برنامه تلاش شده است ظرفیت‌های فرهنگی و هنری منطقه در کنار معرفی میراث تاریخی کرفتو مورد توجه قرار گیرد.

غار تاریخی کرفتو در شهرستان دیواندره از مهم‌ترین محوطه‌های باستانی استان کردستان است که با معماری صخره‌ای و فضاهای دست‌کند خود، جایگاه ویژه‌ای در میان آثار تاریخی کشور دارد و همواره مورد توجه گردشگران و پژوهشگران قرار گرفته است.

در همین راستا، پرونده غار تاریخی کرفتو در شهرستان دیواندره، برای قرار گرفتن در مسیر ثبت جهانی در حال آماده‌سازی است و این موضوع زمینه معرفی هرچه بیشتر این محوطه ارزشمند تاریخی در سطح ملی و بین‌المللی را فراهم می‌کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071501737
شیلان صلواتی
دبیر مهدی ارجمند

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