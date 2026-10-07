به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرتضی نیکرو در حاشیه رویداد معرفی و رونمایی از طرح‌های خلاقانه شیشه و آبگینه که با حضور مهدی عسگری، رئیس گروه حمایت از تولید معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جمعی از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی برگزار شد، اظهار کرد: پاکدشت از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه صنایع‌دستی، به‌ویژه هنر شیشه و آبگینه برخوردار است و این ظرفیت می‌تواند با حمایت هدفمند، طراحی نوآورانه و توجه به بازار به فرصت‌های اقتصادی پایدار تبدیل شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت افزود: در این رویداد، مجموعه‌ای از طرح‌های خلاقانه هنرمندان حوزه شیشه و آبگینه معرفی و رونمایی شد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای هنرمندان شهرستان در زمینه خلاقیت، طراحی و تولید آثار متنوع است.

او ادامه داد: یکی از اهداف مهم ما، ایجاد ارتباط مؤثر میان هنرمندان، فعالان صنایع‌دستی و مسئولان حوزه حمایت از تولید است تا مسائل و دغدغه‌های هنرمندان به‌صورت مستقیم مطرح و برای رفع موانع تولید و توسعه بازار راهکارهای عملی ارائه شود.

نیکرو با اشاره به حضور مهدی عسگری در این رویداد گفت: حضور مسئولان معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی در کنار هنرمندان، فرصت مناسبی برای بررسی ظرفیت‌های موجود، شنیدن مسائل تولیدکنندگان و پیگیری مسیرهای حمایتی در حوزه صنایع‌دستی فراهم می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پاکدشت تأکید کرد: امروز دیگر صرف تولید یک اثر صنایع‌دستی کافی نیست و برای ماندگاری و رونق این هنر باید در کنار کیفیت تولید، به طراحی، نوآوری، بسته‌بندی، بازاریابی و دسترسی به بازارهای جدید نیز توجه ویژه داشت.

او خاطرنشان کرد: اداره میراث‌فرهنگی پاکدشت تلاش می‌کند با شناسایی ظرفیت‌های هنرمندان و فراهم کردن زمینه تعامل میان بخش‌های مختلف، مسیر توسعه و معرفی هنر شیشه و آبگینه شهرستان را هموارتر کند.

نیکرو در پایان گفت: تداوم چنین رویدادهایی می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده پاکدشت، تقویت جایگاه هنرمندان و ایجاد فرصت‌های تازه برای رونق صنایع‌دستی شهرستان کمک کند.

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