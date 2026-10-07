مجتمع گردشگری کاروانسرای جهانی عقدا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین افتتاح این مجتمع گردشگری صبح امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه با حضور انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و برخی مسئولان استانی و شهرستان اردکان برگزار شد.

این مجموعه با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۵ میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی راه‌اندازی شده و با ایجاد ۱۲ فرصت شغلی مستقیم، به ظرفیت‌های اقامتی و گردشگری عقدا افزوده شده است.

مجتمع گردشگری کاروانسرای ابوالقاسم رشتی دارای ۲۲ اتاق با ظرفیت پذیرش ۵۰ نفر است و بخش‌هایی از جمله رستوران و سالن همایش را دربر می‌گیرد.

راه‌اندازی این مجموعه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری کاروانسرای جهانی عقدا و توسعه زیرساخت‌های گردشگری این منطقه انجام شده است.

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