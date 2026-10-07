رونمایی از کتاب بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب در شب فرهنگی روستای تاریخی بیابانک

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان گفت: در راستای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی روستای تاریخی بیابانک، شامگاه روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵، مراسم شب فرهنگی این روستا در مکان تاریخی تکیه بیابانک برگزار شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، در این مراسم با اشاره به اهمیت رویدادهای فرهنگی در توسعه گردشگری، خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی نه تنها باعث آشنایی بیشتر با هویت تاریخی روستا می‌شود، بلکه نقش مهمی در برندسازی گردشگری منطقه ایفا می‌کند.

او افزود: این مراسم، با حضور ایمان نظام‌زاده، دستیار عالی بنیاد ایران‌شناسی کشور، فرماندار شهرستان سرخه، عباس گلرو، نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، سرخه و مهدی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، معاون منابع انسانی استانداری سمنان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان برگزار شد.

طاهریان بیان کرد: محور اصلی این مراسم، رونمایی از کتاب بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب بود.

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