به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ سعید میرجلیلی هم‌زمان با فرارسیدن هفته فراجا، ضمن تبریک این مناسبت به فرماندهی و کارکنان خدوم انتظامی، از همراهی و همکاری مؤثر پلیس در راستای حفاظت از میراث‌فرهنگی استان قدردانی کرد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان یزد با اشاره به عملکرد این یگان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای حفاظت از آثار، بناها و محوطه‌های تاریخی استان با تکیه بر حضور میدانی نیروهای یگان، گشت‌های شبانه‌روزی و پایش مستمر در این مدت، تعداد ۷۰۹ فقره برگ اخطار برای مالکان بناهای واجد ارزش تاریخی صادر و در خصوص نحوه مرمت اصولی بناها، ارشاد و راهنمایی شدند. همچنین ۲۶ مورد از بناهای تخریب شده یا در حال مرمت بدون اخذ مجوزهای لازم پلمب و ۱۷ فقره پرونده قضایی برای مالکان متخلف تشکیل شد.

میرجلیلی همکاری مردم و جوامع محلی را یکی از ارکان مهم حفاظت از میراث تاریخی دانست و تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از ظرفیت حفاظتی میراث‌فرهنگی در گرو افزایش حساسیت اجتماعی و مشارکت شهروندان به‌ویژه ساکنان بافت‌ها و مناطق تاریخی بوده و ادامه داد: از عموم مردم درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه حفاری غیرمجاز، تخریب، تعرض، دخل و تصرف غیرقانونی در بناها و محوطه‌های تاریخی یا اقدامات مشکوک، موضوع را در کوتاه‌ترین زمان به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی از طریق تماس با تلفن ۰۳۵۳۶۲۰۲۷۷۷ اطلاع دهند.

او خاطرنشان کرد: میراث تاریخی یزد بخشی از هویت فرهنگی این سرزمین و سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده است و حفاظت از آن تنها وظیفه یک دستگاه نیست؛ بلکه نیازمند همراهی دستگاه‌های مسئول، جوامع محلی و مشارکت آگاهانه مردم است.

انتهای پیام/