به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا عبدالله‌زاده شامگاه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ در مراسم شب فرهنگی بیابانک با اشاره به اهمیت گردشگری فرهنگی اظهار کرد: گردشگری فرهنگی و بوم‌گردی از ظرفیت‌های مهم برای معرفی فرهنگ جوامع محلی و ایجاد رونق اقتصادی در مناطق مختلف کشور است و می‌تواند با جذب گردشگر، به شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان منجر شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان افزود: حضور گردشگران در مناطق روستایی می‌تواند زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را فعال کند، از توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و خدمات گردشگری گرفته تا تولید و عرضه صنایع‌دستی و محصولات بومی که در نهایت به رونق اقتصادی و افزایش درآمد جوامع محلی منجر خواهد شد.

او با اشاره به نقش جوانان و پیشکسوتان در توسعه گردشگری روستایی تصریح کرد: دو گروه می‌توانند نقش ویژه‌ای در معرفی ظرفیت‌های مناطق ایفا کنند، جوانان با استفاده از فناوری‌های نوین و ظرفیت فضای مجازی می‌توانند جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی منطقه خود را به مخاطبان سراسر کشور و حتی جهان معرفی کنند و زمینه حضور آگاهانه‌تر گردشگران را فراهم آورند.

عبدالله‌زاده تصریح کرد: پیشکسوتان نیز حاملان تاریخ شفاهی مناطق هستند و باید تجربیات، خاطرات، روایت‌ها و داشته‌های فرهنگی آنان ثبت و مکتوب شود؛ همان‌گونه که در مراسم امشب شاهد رونمایی از یک اثر ارزشمند در معرفی ظرفیت‌های بیابانک بودیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی شیخ علاءالدوله بیابانکی گفت: یکی از شخصیت‌های برجسته‌ای که نام او با این سرزمین پیوند خورده، شیخ علاءالدوله بیابانکی سمنانی است، چهره‌ای فرهیخته و اندیشمند از سده‌های هفتم و هشتم هجری قمری که علاوه بر جایگاه علمی در ادب و علوم دینی، در حوزه تدبیر و مدیریت نیز صاحب‌نظر بوده است.

او افزود: توجه شیخ علاءالدوله بیابانکی به موضوعاتی همچون مدیریت و تقسیم آب نشان‌دهنده پیوند دانش، تدبیر و نیازهای جامعه در آن دوره است و نام و یاد این شخصیت فرهنگی و علمی، همواره با سرزمین بیابانک و استان سمنان همراه خواهد بود.

عبدالله‌زاده با اشاره به برنامه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان اظهار امیدواری کرد: برنامه‌هایی که برای توسعه گردشگری، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی و رونق مناطق مختلف استان پیش‌بینی شده است، با جدیت دنبال شود و بیابانک نیز بتواند از ظرفیت‌های موجود برای توسعه گردشگری فرهنگی و اقتصاد محلی بهره بیشتری ببرد.

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