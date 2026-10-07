به گزارش خبرنگار میراث آریا، ایمان نظام‌زاده شامگاه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ در مراسم شب فرهنگی بیابانک گفت: برگزاری شب فرهنگی روستای بیابانک نشان داد که روستاهای کشور از ظرفیت‌های فرهنگی بسیار ارزشمندی برخوردارند و می‌توان با معرفی صحیح این ظرفیت‌ها، زمینه شناخت بهتر گوشه‌گوشه ایران را فراهم کرد.

دستیار عالی رئیس بنیاد ایران‌شناسی با تشریح جایگاه بنیاد ایران‌شناسی بیان کرد: این بنیاد در سال ۱۳۷۶ به همت مرحوم حسن حبیبی بنیان‌گذاری شد و نهادی حاکمیتی و زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری است که در دو محور اصلی شناخت ایران و شناساندن ایران فعالیت می‌کند و این مأموریت را از مسیر فعالیت‌های پژوهشی، اطلاع‌رسانی و بین‌المللی دنبال می‌کند.

او با تأکید بر اینکه شناخت ایران نباید به چند شهر و مقصد شناخته‌شده محدود شود، تصریح کرد: وقتی از ایران سخن می‌گوییم، باید همه نقاط کشور را ببینیم، شهرهایی مانند شیراز، اصفهان و تبریز شناخته‌شده‌اند، اما ایران از تنوع فرهنگی، قومی، زبانی و گویشی گسترده‌ای برخوردار است که بخش مهمی از آن در روستاها و مناطق کمترشناخته‌شده کشور قرار دارد.

نظام زاده تصریح کرد: برنامه‌هایی مانند شب فرهنگی بیابانک می‌تواند نگاه جامعه را به سمت ظرفیت‌هایی جلب کند که تاکنون کمتر دیده شده‌اند و تصویری کامل‌تر و واقعی‌تر از ایران ارائه دهد، از این رو باید چنین برنامه‌هایی در سایر روستاها و شهرستان‌های کشور نیز گسترش پیدا کند.

دستیار عالی رئیس بنیاد ایران‌شناسی همچنین از فعالیت شعب این بنیاد در ۲۳ استان کشور خبر داد و گفت: استان سمنان یکی از استان‌های دارای شعبه بنیاد ایران‌شناسی است و بر اساس اسناد بالادستی، توسعه شعب بنیاد در سایر استان‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

او با اشاره به ظرفیت بنیاد ایران‌شناسی شعبه استان سمنان اظهار کرد: انتظار می‌رود شاه‌حسینی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه استان سمنان، این‌گونه برنامه‌ها را در دیگر شهرستان‌ها و روستاهای استان نیز دنبال و تجربه موفق بیابانک را با رؤسای شعب بنیاد در سایر استان‌ها به اشتراک بگذارد.

نظام زاده در بخش دیگری از سخنان خود، تاب‌آوری تمدن ایرانی را یکی از موضوعات مهم قابل مطالعه و معرفی دانست و گفت: استان سمنان و روستاهای تاریخی آن، به‌ویژه بیابانک، نمونه‌های ارزشمندی از سازگاری ایرانیان با شرایط اقلیمی و محیطی را در خود جای داده‌اند و این ظرفیت می‌تواند به ایران و حتی جهان معرفی شود.

دستیار عالی رئیس بنیاد ایران‌شناسی افزود: ایجاد آب‌انبارها، حفر قنات‌ها و شکل‌گیری سازوکارهای مختلف برای مدیریت منابع و غلبه بر دشواری‌های محیطی، نمونه‌هایی از راهکارهایی است که ایرانیان در طول تاریخ برای مواجهه با چالش‌ها به کار گرفته‌اند و این موضوع، بخشی از مفهوم تاب‌آوری تمدن ایرانی است.

او با بیان اینکه این ویژگی در شرایط امروز نیز قابل توجه است، تصریح کرد: ملت ایران در دوره‌های مختلف تاریخی با چالش‌های محیطی، اقلیمی و بین‌المللی مواجه بوده، اما همواره تلاش کرده است با تکیه بر فکر، اندیشه، تدبیر و ظرفیت‌های خود بر مشکلات غلبه کند. این پیشینه تاریخی و فرهنگی می‌تواند یکی از موضوعات مهم برای معرفی ایران به نسل امروز و جهان باشد.

نظام زاده با تأکید بر ضرورت حفاظت از میراث ناملموس کشور خاطرنشان کرد: همان‌گونه که گذشتگان، فرهنگ، آداب و رسوم و میراث ارزشمند خود را سینه‌به‌سینه به نسل‌های بعد منتقل کرده‌اند، امروز نیز وظیفه داریم این میراث را حفظ و به نسل آینده منتقل کنیم.

دستیار عالی رئیس بنیاد ایران‌شناسی تشریح کرد: اگر به آیین‌ها، رسم‌ها، فرهنگ‌ها و گویش‌های مناطق مختلف کشور توجه کافی نداشته باشیم، ممکن است بخشی از این میراث در فاصله یک یا دو دهه آینده و با تغییر نسل‌ها به فراموشی سپرده شود و بخشی از تنوع ارزشمند فرهنگی و زبانی ایران را از دست بدهیم.

او در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان شب فرهنگی بیابانک ابراز امیدواری کرد: این حرکت فرهنگی با جدیت ادامه پیدا کند و شاهد برگزاری و توسعه برنامه‌های مشابه در سایر روستاها، شهرستان‌ها و استان‌های کشور باشیم.

انتهای پیام/