به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک شامگاه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ در مراسم شب فرهنگی بیابانک با اشاره به جایگاه ویژه استان سمنان در مسیر عرفانی کشور اظهار کرد: وزارت میراث‌فرهنگی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، طرحی را با عنوان «طرح عرفان» در سطح کشور آغاز کرده است که شخصیت‌هایی همچون شیخ علاءالدوله بیابانکی، بکتاش و بایزید بسطامی و همچنین شیخ محمود مزدقانی را در بر می‌گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: در چارچوب این طرح، تلاش می‌شود ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و عرفانی مرتبط با این شخصیت‌ها مورد توجه قرار گیرد و زمینه برای معرفی و احیای این مسیرها و مجموعه‌های تاریخی فراهم شود.

او در ادامه با اشاره به برنامه‌های اداره‌کل برای مجموعه شیخ علاءالدوله بیابانکی بیان کرد: مزار شیخ علاءالدوله بیابانکی به مدت ۱۵ سال از سوی اداره‌کل اوقاف در اختیار میراث‌فرهنگی قرار گرفته است و در محدوده جنوبی این مقبره باشکوه، آثاری از تأسیسات تاریخی وجود داشته که قصد داریم عملیات کاوش در این محدوده را دنبال کنیم.

تاجیک افزود: پس از انجام کاوش‌های باستان‌شناسی، مرمت و احیای آثار شناسایی‌شده دنبال خواهد شد و در ادامه نیز برای تملک عرصه این مجموعه تاریخی اقدام می‌کنیم تا بتوانیم ظرفیت‌های آن را به شکل شایسته‌تری معرفی و احیا کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مجموعه شیخ محمود مزدقانی گفت: ملکی که در مجموعه شیخ محمود مزدقانی قرار دارد، ظرفیتی کم‌نظیر در کشور است و تلاش داریم با تأمین اعتبار و برنامه‌ریزی مناسب، زمینه حفاظت و بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری از این مجموعه را فراهم کنیم.

او خاطرنشان کرد: امشب در یک نقطه مهم فرهنگی و تاریخی گرد هم آمده‌ایم و این منطقه می‌تواند در صورت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مناسب، به یکی از محورهای مهم گردشگری فرهنگی استان تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در پایان با اشاره به تجربه احیای مجموعه سعدالسلطنه قزوین اظهار کرد: کاروانسرای سعدالسلطنه قزوین نمونه‌ای از یک مجموعه تاریخی است که توانسته با رویکردی جدید، جایگاه مهمی در گردشگری شهری پیدا کند و امیدواریم با تأمین اعتبارات لازم بتوانیم برای مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی استان سمنان نیز اقدامات مؤثری انجام دهیم.

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