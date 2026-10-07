۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۵

مدیرکل میراث‌فرهنگی سمنان خبر داد:

اجرای «طرح عرفان» برای معرفی و احیای مسیرهای عرفانی کشور/ کاوش در مجموعه تاریخی شیخ علاءالدوله بیابانکی دنبال می‌شود

اجرای «طرح عرفان» برای معرفی و احیای مسیرهای عرفانی کشور/ کاوش در مجموعه تاریخی شیخ علاءالدوله بیابانکی دنبال می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان از اجرای «طرح عرفان» با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی و سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد و گفت: این طرح با هدف توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی شخصیت‌های برجسته عرفانی ایران، از جمله شیخ علاءالدوله بیابانکی، در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک شامگاه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ در مراسم شب فرهنگی بیابانک با اشاره به جایگاه ویژه استان سمنان در مسیر عرفانی کشور اظهار کرد: وزارت میراث‌فرهنگی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، طرحی را با عنوان «طرح عرفان» در سطح کشور آغاز کرده است که شخصیت‌هایی همچون شیخ علاءالدوله بیابانکی، بکتاش و بایزید بسطامی و همچنین شیخ محمود مزدقانی را در بر می‌گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: در چارچوب این طرح، تلاش می‌شود ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و عرفانی مرتبط با این شخصیت‌ها مورد توجه قرار گیرد و زمینه برای معرفی و احیای این مسیرها و مجموعه‌های تاریخی فراهم شود.

او در ادامه با اشاره به برنامه‌های اداره‌کل برای مجموعه شیخ علاءالدوله بیابانکی بیان کرد: مزار شیخ علاءالدوله بیابانکی به مدت ۱۵ سال از سوی اداره‌کل اوقاف در اختیار میراث‌فرهنگی قرار گرفته است و در محدوده جنوبی این مقبره باشکوه، آثاری از تأسیسات تاریخی وجود داشته که قصد داریم عملیات کاوش در این محدوده را دنبال کنیم.

تاجیک افزود: پس از انجام کاوش‌های باستان‌شناسی، مرمت و احیای آثار شناسایی‌شده دنبال خواهد شد و در ادامه نیز برای تملک عرصه این مجموعه تاریخی اقدام می‌کنیم تا بتوانیم ظرفیت‌های آن را به شکل شایسته‌تری معرفی و احیا کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مجموعه شیخ محمود مزدقانی گفت: ملکی که در مجموعه شیخ محمود مزدقانی قرار دارد، ظرفیتی کم‌نظیر در کشور است و تلاش داریم با تأمین اعتبار و برنامه‌ریزی مناسب، زمینه حفاظت و بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری از این مجموعه را فراهم کنیم.

او خاطرنشان کرد: امشب در یک نقطه مهم فرهنگی و تاریخی گرد هم آمده‌ایم و این منطقه می‌تواند در صورت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مناسب، به یکی از محورهای مهم گردشگری فرهنگی استان تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در پایان با اشاره به تجربه احیای مجموعه سعدالسلطنه قزوین اظهار کرد: کاروانسرای سعدالسلطنه قزوین نمونه‌ای از یک مجموعه تاریخی است که توانسته با رویکردی جدید، جایگاه مهمی در گردشگری شهری پیدا کند و امیدواریم با تأمین اعتبارات لازم بتوانیم برای مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی استان سمنان نیز اقدامات مؤثری انجام دهیم.

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کد خبر 1405071501744
جواد طیبی
دبیر مرضیه امیری

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