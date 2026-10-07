به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی مستوفیان روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در همایش تخصصی «بازطراحی آینده گردشگری؛ در عصر دیجیتال و هوش مصنوعی» که به مناسبت هفته گردشگری در سالن الغدیر دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: صنعت گردشگری از ظرفیت‌های مهم در حوزه اقتصاد، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار کشور است و برای بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت، حرکت به سمت هوشمندسازی و دیجیتالی‌سازی خدمات و فعالیت‌های گردشگری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران افزود: تحقق این هدف نیازمند شکل‌گیری ارتباط مؤثر میان دانشگاه، نخبگان، ایده‌پردازان، فعالان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی است تا ایده‌های نوآورانه و راهکارهای دانش‌بنیان بتوانند در مسیر توسعه صنعت گردشگری به مرحله اجرا برسند.

مستوفیان با اشاره به ارائه و نمایش ایده‌های استارت‌آپی دانشجویان و فعالان کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در حاشیه این همایش گفت: حضور این ایده‌ها و استقبال شرکت‌کنندگان نشان می‌دهد ظرفیت قابل توجهی از ایده‌های خلاقانه در دانشگاه‌ها و مجموعه‌های دانش‌بنیان وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای رفع چالش‌های موجود و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری بهره گرفت.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران تصریح کرد: هوشمندسازی می‌تواند نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری صنعت گردشگری داشته باشد و استفاده از فناوری‌های نوین و ظرفیت هوش مصنوعی، زمینه ارائه خدمات کارآمدتر، دقیق‌تر و متناسب با نیازهای جامعه را فراهم می‌کند.

او ادامه داد: برگزاری این رویداد فرصتی برای ایجاد تعاملات سازنده میان دانشگاه، نخبگان، ایده‌پردازان و معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران است و تلاش خواهیم کرد این ارتباط در مسیر حمایت از ایده‌های کاربردی و دستیابی به اهداف توسعه‌ای حوزه گردشگری استمرار پیدا کند.

مستوفیان همچنین با اشاره به ضرورت توجه به موضوع پایداری در صنعت گردشگری گفت: یکی از محورهای مهمی که باید در برنامه‌ریزی‌های آینده مورد توجه قرار گیرد، استفاده از فناوری و ایده‌های نوآورانه برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های ارائه خدمات گردشگری است.

او خاطرنشان کرد: در این همایش، ایده‌ها و استارتاپ‌های ارائه‌شده مورد معرفی و داوری قرار گرفتند و مقرر شد ظرفیت ایده‌های برتر، به‌ویژه در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی و پایداری خدمات گردشگری، بررسی و اقدامات لازم برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در دستور کار قرار گیرد.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران تأکید کرد: پیوند میان دانش، فناوری و تجربه اجرایی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری ایجاد کند و امیدواریم استمرار این تعاملات، زمینه‌ساز شکل‌گیری راهکارهای نوآورانه و کاربردی برای آینده گردشگری استان تهران و کشور باشد.

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