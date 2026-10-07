۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۰

هفتمین جشنواره انار و خرمای خاوران؛ رویدادی استانی در تقویم گردشگری ایران

هفتمین جشنواره انار و خرمای خاوران؛ رویدادی استانی در تقویم گردشگری ایران

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خفر از برگزاری هفتمین جشنواره انار و خرمای شهر خاوران خبر داد و گفت: این رویداد به عنوان سومین رویداد گردشگری شهرستان خفر در تقویم رسمی رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر طاهری باب‌اناری امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به همزمانی برگزاری این جشنواره با فصل برداشت محصولات باغی منطقه اظهار کرد: هفتمین دوره جشنواره انار و خرمای خاوران از ۲۸ مهرماه آغاز شده و تا اول آبان‌ماه در محل بوستان شیخ احمدی این شهر ادامه دارد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خفر افزود: ثبت این جشنواره در تقویم رسمی رویدادهای گردشگری کشور، ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری خاوران را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده و زمینه‌ای برای معرفی توانمندی‌های این منطقه به گردشگران و علاقه‌مندان فراهم کرده است.

طاهری باب اناری با بیان اینکه خاوران تنها به محصولات کشاورزی خود محدود نمی‌شود، گفت: این شهر با برخورداری از کوچه‌باغ‌های زیبا، باغ‌های گردشگری، قنات‌های تاریخی، بافت ارزشمند تاریخی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری طبیعی، فرهنگی و روستایی دارد.

او ادامه داد: قنات‌های تاریخی خاوران از جمله جلوه‌های ارزشمند میراث منطقه به شمار می‌روند که بیانگر دانش و تجربه نسل‌های گذشته در زمینه مدیریت منابع آب هستند و در کنار طبیعت سرسبز و باغ‌های منطقه، می‌توانند به یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری شهرستان خفر تبدیل شوند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خفر با اشاره به حضور گسترده تولیدکنندگان و هنرمندان محلی در این جشنواره بیان کرد: در هفتمین دوره جشنواره بیش از ۱۰۰ غرفه برپا شده است که در آنها محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی، فرآورده‌های خانگی، ترشیجات محلی، دست‌بافته‌های هنری و دیگر تولیدات بومی منطقه عرضه می‌شود.

طاهری باب اناری استقبال بازدیدکنندگان از این رویداد را قابل توجه دانست و افزود: جشنواره انار و خرما علاوه بر ایجاد فرصت برای عرضه مستقیم محصولات و حمایت از تولیدکنندگان محلی، بستری مناسب برای معرفی فرهنگ، هنر، آداب و ظرفیت‌های گردشگری خاوران و شهرستان خفر فراهم کرده است.

او در پایان تأکید کرد: برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصاد محلی، حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان، معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده و افزایش حضور گردشگران در منطقه داشته باشد.

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کد خبر 1405071501747
بهپور کریمیان
دبیر مرضیه امیری

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