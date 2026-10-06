به گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی نیکرو اظهار کرد: بازدید از کارگاه‌های فعال صنایع‌دستی، فرصت مناسبی برای آشنایی نزدیک با ظرفیت‌های تولید، روند فعالیت هنرمندان و بررسی مسائل و دغدغه‌های فعالان این حوزه است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت افزود: کارگاه کاشی هفت‌رنگ خاندان کاظم‌پور از جمله مجموعه‌های ارزشمند فعال در حوزه صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت است که با تکیه بر دانش و تجربه نسل‌های مختلف، در زمینه تولید و احیای هنر کاشی هفت‌رنگ فعالیت می‌کند.

او ادامه داد: حفظ و انتقال دانش و مهارت‌های بومی و سنتی در کنار توجه به نیازهای روز بازار، می‌تواند نقش مهمی در تداوم و رونق هنرهای سنتی داشته باشد.

نیکرو با اشاره به حضور مهدی عسگری در این بازدید گفت: حضور مسئولان معاونت صنایع‌دستی در کارگاه‌های تولیدی، زمینه مناسبی برای گفت‌وگوی مستقیم با هنرمندان و بررسی مشکلات حوزه تولید، تأمین مواد اولیه، توسعه بازار و حمایت از فعالان صنایع‌دستی فراهم می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت تأکید کرد: حمایت از کارگاه‌های فعال و هنرمندان صنایع‌دستی باید در کنار حفظ اصالت هنر، با هدف تقویت تولید، افزایش کیفیت، توسعه بازار و ایجاد زمینه اشتغال پایدار دنبال شود.

او خاطرنشان کرد: معرفی ظرفیت‌های هنری شهرستان و حمایت از کارگاه‌های تخصصی مانند کارگاه کاشی هفت‌رنگ خاندان کاظم‌پور می‌تواند به رونق صنایع‌دستی و تقویت جایگاه پاکدشت در این حوزه کمک کند.

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