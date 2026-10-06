۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۴

بازدید رئیس گروه حمایت از تولید معاونت صنایع‌دستی از کارگاه کاشی هفت‌رنگ خاندان کاظم‌پور

بازدید رئیس گروه حمایت از تولید معاونت صنایع‌دستی از کارگاه کاشی هفت‌رنگ خاندان کاظم‌پور

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت از بازدید مهدی عسگری، رئیس گروه حمایت از تولید معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از کارگاه کاشی هفت‌رنگ خاندان کاظم‌پور خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی نیکرو اظهار کرد: بازدید از کارگاه‌های فعال صنایع‌دستی، فرصت مناسبی برای آشنایی نزدیک با ظرفیت‌های تولید، روند فعالیت هنرمندان و بررسی مسائل و دغدغه‌های فعالان این حوزه است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت افزود: کارگاه کاشی هفت‌رنگ خاندان کاظم‌پور از جمله مجموعه‌های ارزشمند فعال در حوزه صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت است که با تکیه بر دانش و تجربه نسل‌های مختلف، در زمینه تولید و احیای هنر کاشی هفت‌رنگ فعالیت می‌کند.

او ادامه داد: حفظ و انتقال دانش و مهارت‌های بومی و سنتی در کنار توجه به نیازهای روز بازار، می‌تواند نقش مهمی در تداوم و رونق هنرهای سنتی داشته باشد.

نیکرو با اشاره به حضور مهدی عسگری در این بازدید گفت: حضور مسئولان معاونت صنایع‌دستی در کارگاه‌های تولیدی، زمینه مناسبی برای گفت‌وگوی مستقیم با هنرمندان و بررسی مشکلات حوزه تولید، تأمین مواد اولیه، توسعه بازار و حمایت از فعالان صنایع‌دستی فراهم می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت تأکید کرد: حمایت از کارگاه‌های فعال و هنرمندان صنایع‌دستی باید در کنار حفظ اصالت هنر، با هدف تقویت تولید، افزایش کیفیت، توسعه بازار و ایجاد زمینه اشتغال پایدار دنبال شود.

او خاطرنشان کرد: معرفی ظرفیت‌های هنری شهرستان و حمایت از کارگاه‌های تخصصی مانند کارگاه کاشی هفت‌رنگ خاندان کاظم‌پور می‌تواند به رونق صنایع‌دستی و تقویت جایگاه پاکدشت در این حوزه کمک کند.

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کد خبر 1405071501748
مریم خدابنده
دبیر مرضیه امیری

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