به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین خوش‌اقبال، معاون استاندار و فرماندار تهران، به همراه عبدالرضا چراغعلی رئیس مرکز اجتماعی استانداری تهران، حسین الله‌بداشتی معاون توسعه مدیریت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران و مهدی وحیدی رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان تهران روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه جاری از خانه تاریخی اصلانی در محله سیروس منطقه ۱۲ تهران بازدید کردند.

در این بازدید، ضمن دیدار با ناصر امیر اصلانی، مالک و احیاگر این بنای تاریخی، از اقدامات وی در حفظ و احیای خانه تاریخی خانوادگی و فراهم کردن زمینه حضور شهروندان و گردشگران در یک فضای تاریخی تهران قدردانی شد.

خانه تاریخی اصلانی یکی از بناهای ارزشمند محله سیروس تهران است که با تلاش مالک آن، ضمن حفظ هویت معماری و تاریخی بنا، به فضایی فرهنگی و اجتماعی برای شهروندان تبدیل شده است. این خانه همه‌روزه پذیرای بازدیدکنندگان است و علاقه‌مندان می‌توانند ضمن بازدید از فضای تاریخی آن، میهمان چای و شیرینی رایگان این مجموعه باشند.

در این خانه همچنین بیش از ۸ هزار جلد کتاب برای استفاده بازدیدکنندگان فراهم شده و برنامه‌هایی با محوریت مسئولیت اجتماعی، از جمله حمایت از کودکان کار و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، در حال اجراست.

فرماندار تهران در این بازدید با تقدیر از این اقدام فرهنگی و اجتماعی، اظهار کرد: خانه‌های تاریخی بخشی از هویت و خاطره جمعی شهر تهران هستند و اقداماتی از این دست علاوه بر حفظ بناهای ارزشمند تاریخی، فرهنگ اصیل مهمان‌نوازی ایرانی را زنده نگه می‌دارد.

وی افزود: احیای خانه‌های تاریخی نقش مهمی در پویایی بافت‌های قدیمی شهر و بازگشت زندگی اجتماعی به این محله‌ها دارد.در پایان این بازدید، با اهدای لوح سپاس از تلاش‌ها و اقدامات ناصر امیر اصلانی در حفظ، احیا و بهره‌برداری فرهنگی از خانه تاریخی اصلانی تقدیر شد.

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